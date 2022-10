Nel parco Albbruck un nuovo luogo di educazione e apprendimento dedicato a infanzia e adolescenza

Il parco Albbruck di Carmignano di Brenta si arricchisce di nuove risorse grazie all’inaugurazione di Diga, un nuovo hub educativo per infanzia e adolescenza. Lo spazio, gestito dall’Associazione Castoro A.S.D. vuole essere un punto di riferimento per bambini e famiglie del territorio, un luogo dove è possibile entrare in contatto con professionisti diversi per apprendere modelli educativi innovativi.

Hub educativo

“Far si che sempre più bambini felici possano diventare adulti felici”: questo l’obiettivo che supporta la creazione di Diga. Nel nuovo spazio polifunzionale, bambini e famiglie potranno confrontarsi con specialisti dell’età evolutiva come psicologi, psicoterapeuti, nutrizionisti e logopedisti. Numerose anche le attività laboratoriali e ludiche offerte dall’hub: verranno infatti attivati percorsi di psicomotricità per i più piccoli, corsi di ukulele e progetti per neomamme e donne in dolce attesa.

Diga

"Diga" vuole essere un luogo di crescita personale per bambini e ragazzi, uno spazio in cui apprendere principi fondamentali come empatia, rispetto, coraggio e fiducia. Un ambiente giocoso, in cui divertirsi, costruire nuove relazioni, scoprire sé stessi e gli altri. Diga vuole essere un supporto importante per le famiglie, costituendo una forma di aiuto all’apprendimento e nella gestione dei figli. A questo proposito, infatti è prevista anche la creazione di una nursery, un luogo sicuro in cui affidare i bambini fino ai sei anni a persone qualificate e affidabili.

Parco Albbruck

Il nuovo hub educativo sorge all’interno del parco Albbruck, un’area verde nel comune di Carmignano di Brenta, da tempo soggetta ad opere di riqualificazione. Grazie ad un investimento di circa 350mila euro, infatti, è stato possibile procedere ad un abbellimento dell’area e all’allestimento di un parco giochi ordinato e sicuro. In seguito alla creazione di Diga, l’Associazione Castoro A.S.D. provvederà anche alla gestione del parco con conseguente mantenimento dell’adeguato decoro nell’area. Si tratta di una collaborazione positiva che garantisce sicurezza e bellezza nell’area verde.

Il Sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon, ha dichiarato: “Per noi era estremamente importante collaborare con un gruppo affidabile che potesse gestire lo stabile ed il parco, soprattutto per evitare il degrado. Questo nuovo hub educativo rappresenta un progetto ad impatto zero per le casse comunali, ma che garantisce svariati servizi utili ai cittadini e, soprattutto, alle famiglie. Il Comune di Carmignano di Brenta, inoltre, risulta tra i comuni assegnatari del premio di 50mila euro della Fondazione Cariparo. Queste risorse, a partire dal mese di novembre, verranno utilizzate per un’ulteriore opera di miglioramento del parco Albbruck attraverso nuove piantumazioni e l’integrazione di alcune giostre”.