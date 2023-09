Parco Colli, il documento per l'Unesco è "copiato" male: slitta la presentazione del dossier sottoscritto da 15 sindaci

«La relazione per partecipare al Mab Unesco del Parco Colli è copiata, evidentemente, da quella del Monte Grappa». Il problema è che non hanno mantenuto uno schema, cosa che sarebbe in un certo qual modo comprensibile e modificato delle parti, ma si sono proprio dimenticati di sostituire le parole. Hanno riportato lo stesso testo in una e nell'altra. Non solo. «Sono riusciti a inserire un elenco di uccelli che non sono assolutamente presenti sui Colli Euganei, giusto per fare un esempio». Se è come sembra, e purtroppo lo è, il documento sottoscritto da quindici sindaci del Parco Colli da spedire all'Unesco a Parigi è di fatto un testo copiato male. Per questo ieri dalla direzione del Parco è partita questa mail. «Si comunica che l’incontro di cui all’oggetto è rinviato a data successiva al perfezionamento dell’iter di presentazione del Dossier di candidatura al Comitato Tecnico Nazionale MAB UNESCO. Distinti saluti, Parco Regionale dei Colli Euganei». Avrebbe dovuto infatti tenersi giovedì 7 settembre nell'abbazia di Praglia la presentazione ufficiale del dossier per la candidatura, ma evidentemente in diversi si sono accorti che così non poteva andare. Quello stesso giorno era in programma anche un incontro con i referenti degli istituti scolastici della zona, rimandato pure quello. Avrebbe dovuto tenersi a Monselice, presso l'Istituto Tecnico Agrario J. F. Kennedy.

I primi a lanciare l'allarme sono stati quelli del Comitato No Cemento di Monteortone. Hanno trovato e analizzato i documenti, li hanno raffrontati anche con l'utilizzo di un software e di conoscenze nell'ambito di documentazioni di questo tipo. Non sono certo degli sprovveduti, infatti non ci hanno messo molto a trovare le magagne. Ci danno appuntamento di fronte all'hotel Michelangelo. Tutti quelli che transitano e vedono l'assembramento di persone con le magliette "No cemento a Monteortone" e gli striscioni contro la lottizzazione dell'area ex Cima, si fermano a far sapere che sono dalla parte di chi si oppone a questo scempio nel cuore dei Colli Euganei. Colpisce più di tutto la parole di dei turisti che spiegano che loro scelgono da anni i Colli Euganei per il verde, ma anno dopo anno vedono e trovano sempre più cemento. E sottolineano che in tanti villeggianti sono critici rispetto a questo. Si fermano anche dei residenti di Montegrotto come altre persone della zona anche se non abbiamo capito bene di dove. Poi ovviamente si fermano anche coloro che qui ci abitano e pensano ci sia una manifestazione. Che ci sarà, certo, il 1 ottobre proprio qui, a Monteortone. Il ritrovo di fronte all'Hotel in disuso, abbandonato e quindi calamita per disperati e per chi non sa dove scaricare materiali che andrebbero differenziati, non è simbolico perché l'amministrazione comunale e quei pochi, pochissimi, favorevoli a che qui si costruiscano 9 condomini da 4 piani, un albergo della stessa altezza oltre a 40 bungalow, fanno leva proprio sulle condizioni in cui si trova l'hotel Michelangelo. L'unica via è la riqualificazione della zona, che tradotto vuol dire cementificare, costruire. «Non sembra ci siano alternative a bruciare una zona paesaggistica fino ad ora incontaminata ma oggetto delle attenzioni dei politici di Teolo da circa 50 anni», commentano dal comitato.