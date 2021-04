Parco Fenice - Parco Roncajette: via ai lavori per passerella ciclopedonale che collega i due parchi

«Parte il cantiere per la passerella che unirà il Parco Fenice al Parco Roncajette; sono due realtà importanti del verde della nostra città che vengono uniti da questa infrastruttura richiesta da tempo da tanti cittadini e abitanti della zona. Questo intervento con tanti altri che stiamo realizzando, servono anche per rendere più fruibile e migliore la città in vista della ripartenza di tutte le attività che ci sarà appena questa emergenza sarà superata. Non solo non ci siamo fermati in questi mesi ma abbiamo concretizzato vari progetti proprio con l’obiettivo di non farci trovare impreparati quando tutti potremo finalmente riprendere la nostra vita normale. Avremo finalmente voglia anche di poter godere in compagnia dei tanti spazi verdi che valorizzano la nostra città e questa passerella ci darà una opportunità in più per farlo». Con queste il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Andrea Micalizzi e dal presidente della Consulta 3b Mauro Feltini hanno presentato i lavori di realizzazione della nuova passerella ciclopedonale che collegherà il Parco Fenice al Parco Roncajette. La passerella, che sarà pronta per l’estate e sarà realizzata da Zara Metalmeccanica, sarà lunga circa 50 metri, larga 3,5 ed ha richiesto un investimento di circa 500 mila euro.

Grazie alla sua realizzazione sarà possibile quindi mettere in comunicazione diretta il frequentatissimo Parco Fenice (e questa mattina alla presentazione ha partecipato anche il presidente della Fondazione Fenice Andreas Spatharos) con il parco Roncajette adesso divisi da un canale e per accedere al quale oggi è necessario fare un lungo giro verso Via Vigonovese. Questo permetterà di valorizzare Parco Roncajette ed inserirlo a pieno titolo nell’itinerario ciclo pedonale, sempre nel verde, che permette di arrivare da Terranegra fino in Via Chiesanuova. Il vicesindaco Micalizzi la ha definita la “tangenziale verde” della città ed in effetti dal Parco Roncajette si potrà passare al Parco Fenice e da qui seguendo l’argine giungere a Voltabarozzo per imboccare il lungargine Scaricatore fino al Bassanello. Da questo punto prendendo l’argine verso l’aeroporto e proseguendo lungo il Canale Brenetlla è possibile arrivare fino in via Chiesanuova, al confine con Sarmeola di Rubano. La passerella i cui lavori sono iniziati oggi è quindi un piccolo tassello, ma fondamentale in un progetto di itinerario verde ben più ampio sul quale l’amministrazione ha investito anche per l’illuminazione del percorso e nella realizzazione al Bassanello di un punto di interscambio e sosta nell’area una volta occupata da due distributori di benzina.