Al Parco La Fenice rinnovato il direttivo di Padova Europea

Lo scorso sabato 15 aprile, nella splendida cornice del Parco Fenice, l'associazione Padova Europea, a seguito dell’evento dalla stessa organizzato “Comunità energetiche. Uno strumento al nastro di partenza. Sarà la volta buona? Opportunità e punti aperti”, si è riunita per rinnovare i propri organismi direttivi.

Associazione

Un importante passo per l'Associazione che è nata poco più di 6 mesi fa e che si sta progressivamente strutturando. Il progetto nasce nel luglio 2022 con l'aspirazione di individuare le migliori prassi da cui partire per lo sviluppo del nostro territorio, guardando anche alle esperienze delle metropoli europee. L’intento è di promuovere una cultura sempre più attenta ai temi dell’innovazione e della transizione digitale e che pensa alle tecnologie come strumento non solo di valorizzazione della città, ma anche utile per aumentare la qualità della vita dei cittadini.

Conferme

Riconfermato Presidente dell’associazione Matteo Corbo, avvocato e già consigliere provinciale nel mandato 2009/2014. Fanno parte del Consiglio Direttivo Michela Mainardi (Vice-Presidente), Alberto Cecolin (Segretario), Federico Chiopris, Giulia Cipriani, Alessandro De Carlo, Elena Ferraris, Valeria Ortu e Giuseppe Solazzo