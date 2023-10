Parco fotovoltaico a Campo di Marte: «Scelta giusta nel posto sbagliato»

Il consigliere regionale Arturo Lorezoni si è espresso sull'opportunità di installare un parco fotovoltaico a terra, di circa 5 MW. «Nei giorni scorsi le Ferrovie, proprietarie di un’area di oltre 5 ettari incuneata tra le abitazioni fino quasi alle mura cittadine e abbandonata da almeno due decenni, hanno comunicato il progetto di utilizzare l’intero spazio per costruire un impianto fotovoltaico da oltre 4 megawatt. L’idea di costruire impianti fotovoltaici da parte di un grande emettitore di gas serra come le Ferrovie è giusta e va sostenuta. Ma piazzare i moduli in mezzo alle case è il modo migliore per rendere indigesta la transizione energetica a tutti. In città c’è bisogno di spazi vuoti e verdi, di spazi di qualità per stare bene, mitigare le ondate di calore sempre più frequenti, passeggiare, respirare».

Il consigliere regionale ed ex vidce sindaco di Padova fa notare che la messa in atto di questo progetto fa emergere una serie di contraddizioni: «I moduli, indispensabili al nostro futuro, vanno posizionati in superfici - precisa Lorenzoni - di scarsa qualità per il vivere, certo non in mezzo ad uno dei quartieri più popolati della città. Perché non si propone alle Ferrovie, con cui è in corso una serie di trattative su Alta Velocità, trasporto pubblico locale, riassetto della stazione, di permutare l’area pregiata di Campo di Marte, o almeno parte di essa, con un’area remota di proprietà comunale, meno pregiata per la vita in città, in modo da restituire alla fruizione un’area verde prossima al centro, e consentire l’investimento nell’energia pulita alle ferrovie? Sembra così ovvio. Magari con un’opzione per la restituzione, nel caso, improbabile, che alle Ferrovie dovesse servire quell’area in futuro. La transizione va guidata, e gli spazi per farlo in modo tale da costruire valore sociale ci sono: questo può essere un esempio virtuoso.»