Parco Roncajette a luci rosse, Lonardi: «Sono rimasto stupefatto da quello che ho visto e fotografato»

«Sono rimasto stupefatto da quello che ho visto e fotografato– ha commentato Ubaldo Lonardi – Mi sono recato al parco a metà pomeriggio e tutte le famiglie che un tempo lo frequentavano sono sparite. Per forza, dopo quello che i miei occhi hanno visto nemmeno io lo consiglierei a qualcuno». Il vicepresidente del consiglio comunale ha raccolto segnalazioni di cittadini riguardo il parco Roncajette e le frequentazioni, per così dire, a luci rosse.

Il parco

Il consigliere comunale, si è recato nei pressi della torretta protagonista delle foto: «La torretta è delimitata da una rete che però è stata totalmente sfondata come anche la porta d’accesso. Al suo interno un sacchetto nero della spazzatura con al suo interno diversi preservativi usati e scarti di altro genere. Sul pavimento, addirittura, resti di feci umane; vi lascio immaginare l’odore nauseabondo di quel posto - riferisce - In effetti tra le diverse segnalazioni di famiglie ormai ex frequentatori del parco facevano notare l’ingresso continuo di persone all’interno della struttura in disuso. Queste scene si vedono da anni e dopo un periodo di stop hanno ripreso ancor più di prima. Sono però fiducioso, pochi giorni fa è stata inaugurata la passerella che unisce Roncajette e il parco Fenice e le telecamere finanziate dal Viminale potrebbero attenuare questo fenomeno. Noi della Lega Padova per Peghin Sindaco ci impegneremo ad aumentare la qualità degli spazi verdi cittadini anche coinvolgendo le tante associazioni presenti in città».