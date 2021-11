Parte la campagna di promozione della piantumanzione di 10000 nuovi alberi in città

Al via da lunedì 22 novembre la campagna di comunicazione sui nuovi 10 mila alberi ch saranno piantati in città. Saranno ben 536 le aree coinvolte e 83 le specie utulizzate, con l'obiettivo di raggiungere un - 2,7 milioni di kg di Co2 l’anno in atmosfera.

La campagna di promozione

Questi i numeri che caratterizzano l’importante progetto dell’amministrazione comunale per la messa a dimora di 10.000 nuovi alberi. Da lunedì in città manifesti, cartoline e uno specifico sito internet non solo per informare i cittadini dell’avvio di questa importante opera verde per la città, ma per tenerli aggiornati passo passo sullo stato dei lavori e per approfondire obiettivi e azioni. Su tutto il materiale infatti un QR code rimanda alla pagina https://padova10000alberi.it/, dove si potranno trovare tutti i dettagli di questo importante progetto, la descrizione di tutte le specie che verranno piantate (ognuna delle quali nel sito ha un’apposita scheda che ne racconta le caratteristiche), i principali obiettivi e le azioni che il Comune di Padova sta portando avanti nella sua pianificazione del Verde Urbano. Inoltre, sempre nel sito, si trovano descritte tutte le fasi della messa a dimora, fase molto delicata che prevede importanti operazioni preliminari e successive e soprattutto l’installazione di sistemi di protezione delle piante che ne garantiscano l’attecchimento nei primi anni di vita.

Festa dell'albero

L’inizio della campagna di comunicazione coincide con la Festa dell’Albero, momento importante che ogni anno rende la nostra città ricca di iniziative ed eventi per celebrare l’importanza del verde urbano. La campagna di promozione e sensibilizzazione”10000 alberi per la città di Padova” è stata curata dalla Società aggiudicataria Euroambiente in collaborazione con Paysage, società specializzata nella comunicazione promozione e sviluppo nel settore del paesaggio.

Gallani

L’assessora al verde e ai parchi, Chiara Gallani: «Piantare 10.000 alberi in una sola stagione è un obiettivo estremamente ambizioso che ci siamo posti e che abbiamo perseguito non senza complicazioni. Provate a pensare a cosa significa anche solo recuperare 10.000 alberi delle giuste specie, delle corrette dimensioni. Siamo l’unica città in Italia che ha deciso di osare con un’azione di questa portata e stiamo riuscendo a metterla in pratica grazie ad un perfetto e appassionato lavoro di squadra. Una sinergia che vede al lavoro tanti saperi e competenze per rendere Padova protagonista nel panorama nazionale. Per questo abbiamo deciso di raccontarla al meglio e, al di là delle affissioni e dei manifesti, il fiore all’occhiello di questa campagna è un sito che raccoglie moltissime informazioni dettagliate, sulle piante, sulle tecniche, sulle ricerche, gli studi e i risultati attesi che andremo ad affrontare in questi mesi, e credo sia un’importantissima risorsa per tutti i cittadini. Un’occasione di approfondimento e di conoscenza su uno dei nostri beni più preziosi: il verde urbano».