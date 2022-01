Parte la seconda fase di promozione del tram, Giordani: «Miglioriamo la qualità della vita»

«Il tram ridisegna le giornate di tutti coloro che vivono e lavorano a Padova». Questo è il cuore del messaggio della nuova campagna di informazione sul sistema integrato di trasporti Smart, oltre che di sensibilizzazione all’uso dei mezzi pubblici promossa da Aps Holding in collaborazione con il Comune di Padova.

La campagna promozionale

La prima fase della campagna, che si è svolta a settembre 2021, poneva l’accento sul concept “il tram ridisegna la città” con un visual minimal ed elegante. Dal 31 gennaio si entra in un’altra fase. Al centro della campagna non c’è più la città, ma i suoi cittadini. Il tram irrompe nei luoghi di ogni giorno e trasforma la quotidianità delle padovane e dei padovani. Grazie alla nuova rete di trasporti diventa semplicissimo spostarsi in città con un enorme beneficio per la qualità della vita e un importante impatto sul tempo libero e sull’efficienza lavorativa di chi vive e lavora nella nostra città.

I manifesti

I manifesti da oggi (31 gennaio) affissi in città dicono “Arriva il tram… e sei subito in ufficio”, “in aula”, “in campo”, ma anche “a casa” o a ”fare shopping”. La campagna multisoggetto raffigura differenti attività della cittadinanza: i momenti del lavoro, la cura della famiglia, lo studio e la formazione, lo sport e l’attività all’aria aperta, così come il commercio e lo shopping. Anche questa campagna è ideata e progettata da Latte Creative, agenzia creativa che da dieci anni lavora a livello nazionale e internazionale per aumentare l'impatto sociale di organizzazioni non profit e istituzioni.

Giordani e Ragona

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: «Migliorare la qualità della vita, in una città, vuol dire anche rendere più agevoli e gradevoli gli spostamenti. Questo è quello che stiamo concretamente facendo, con l’avvio a breve dei cantieri per la linea Stazione - Voltabarozzo del tram e la progettazione della linea Vigonza – Padova – Rubano. Con queste due linee si completerà entro il 2026 la rete tranviara cittadina battezzata Smart che diventerà così la colonna vertebrale del trasporto pubblico cittadino. E’ un percorso nel quale vogliamo avere vicino il sostegno e l’aiuto di tutti i padovani. Lo facciamo con questa intelligente campagna di informazione e con il dibattito pubblico nei quartieri che saranno attraversati dal tram Vigonza-Padova- Rubano per dar modo a tutti di portare il proprio contributo a un ottimale inserimento del tracciato in città. Lavorando assieme, in pochi anni la mobilità a Padova, cambierà volto». «Continuiamo a promuovere il lavoro che stiamo facendo per la realizzazione del sistema Smart - aggiunge l'assessore alla mobilità, Andrea Ragona - e stavolta lo facciamo con un messaggio che a mio avviso racchiude proprio il senso di un sistema a rete tranivaria come quello che stiamo progettando: il tram rende la mobilità della città più efficiente, riduce i tempi di percorrenza ed è accessibile a tutte e tutti. Una campagna di comunicazione è utile a tenere alta l’attenzione sul tema e a portare sempre più padovani ad informarsi su quello che accadrà grazie al finanziamento di quasi 400 milioni ottenuto in questi anni».

Il dibattito

La campagna di affissioni e digitale accompagnerà due importantissimi appuntamenti delle prossime settimane: una campagna informativa territoriale sulla tratta Stazione Voltabarozzo e l’importantissimo percorso di dibattito pubblico sulla Sir2, che inizierà ufficialmente il 17 febbraio e sul quale tra pochissimi giorni daremo tutte le informazioni.