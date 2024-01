Pasqualetto sul voto in consiglio regionale: «La destra conservatrice ha archiviato la stagione di Zaia»

«Quello a cui abbiamo assistito ieri in Consiglio Regionale sul fine vita è l'atto con cui la destra conservatrice archivia la stagione di Zaia». A dirlo è Carlo Pasqualetto, segretario regionale di Azione.

«Duole vedere - commenta Pasqualetto - come temi giusti e condivisibili come quello del fine vita e dell'autonomia siano diventate bandiere buone per essere agitate e rubate alla parte avversaria come se la politica si fosse ridotta ad un gioco a squadre più degna di un asilo che di un consesso istituzionale - analizza Pasqualetto - e così abbiamo una situazione ancora arretrata per quanto riguarda il fine vita a causa del fuoco amico che ha impallinato la proposta di Zaia». Non usa mezzi termine il calendiano Pasqualetto: «Mi domando come facciano quelli che gli hanno votato contro a dirsi ancora di centro oltre che di destra. Allo stesso modo è oltraggioso che a sei anni dal referendum per l'autonomia, che in Veneto è costato 14 milioni di euro, quello che si va a discutere a Roma ed a sbandierare in Veneto come una vittoria, non sia altro che una legge quadro, vuota perchè senza finanziamento per i livelli essenziali delle prestazioni che non vedono un euro stanziato per il 2024 e danno tempo per altri 24 mesi prima di mettere qualcosa in quella che è una scatola vuota»