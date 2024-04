Pasqualetto lancia la sua candidatura in Europa: «A Bruxelles serve più Azione e più Padova»

«In Europa c'è molto più bisogno di Azione e di Padova. Sono un euroentusiasta». Carlo Pasqualetto, segretario regionale di Azione, Consigliere comunale della lista civica Giordani ed ex Forza Italia, lancia la candidatura in Europa. Pasqualetto ha 35 anni ed è a capo insieme ad altri due soci di Azzurro Digitale, un'azienda specializzata nella trasformazione tecnologica delle fabbriche: «Purtroppo c'è chi ancora vede un deficit nell'età, ma io non sono un giovanotto inesperto – sostiene Pasqualetto - .E' da circa quindici anni che faccio politica e lavoro in questo settore, quindi ho l'esperienza giusta da portare in Europa, che oggi è un luogo senza guerre e muri, ma politicamente c'è bisogno di meno selfie e chiacchiere e più concretezza. Le scelte che si fanno in Europarlamento poi possono veramente cambiare la vita delle persone».

Il sostegno

A sostenere la sua candidatura anche buona parte della lista civica Giordani in Consiglio comunale, a cominciare dagli assessori Diego Bonavina, Andrea Colasio e Margherita Cera: «C'è una filiera civica attorno ad Azione perché è diventato il luogo dell'innovazione - dice Colasio - .Calenda ha fatto una scelta pragmatica, puntando su professionalità e competenza, senza l'ideologia che spesso rovina la politica. Pasqualetto incarna esattamente questi valori, insieme a quelli di speranza, perché lui è un uomo di idee». «Lui ha fatto già tanto per la città, portando a Padova il TedX e impegnandosi in Consiglio – aggiunge Margherita Cera - .Ora che ha una famiglia e un bel lavoro, a volte mi chiedo chi glielo fa fare di continuare, ma lui è fatto così. Non si ferma mai, perché sente la grande responsabilità per il territorio. Portare in Europa questo patrimonio sarebbe fondamentale per Padova». Con Pasqualetto anche i due medici della civica, Ivo Tiberio e Franca De Lazzari.