Pasqualetto non viene eletto: «Diecimila preferenze sono un ottimo inizio in vista delle regionali»

"Diecimila volte grazie". Lo ha scritto sulla vetrina della sede elettorale di Azione a Padova il candidato di punta in regione alle Europee Carlo Pasqualetto, segretario del partito in Veneto. Il padovano però non è stato eletto, anche perchè la sfida in città si è chiusa con 1365 preferenze. «Il nostro partito in Veneto ha dimostrato di essere vivo e in salute - spiega Pasqualetto - battiamo la Lega a Padova e siamo sopra Forza Italia (lui è un ex, ndr) sia come voti che come preferenze su Flavio Tosi a Treviso ed in altre città importanti della regione. E' un'ottimo punto di partenza per le prossime sfide elettorali, in primis quella delle regionali del dopo Zaia, dove siamo pronti a giocare un ruolo da protagonisti quanto a contenuti ed offerta politica. Ringrazio quanti hanno scritto il mio nome e i candidati veneti Lara Bisin, Silvia Fattore e Riccardo Mortandello che con il loro impegno hanno permesso al partito di centrare l'obbiettivo del superamento dello sbarramento».



Dello stesso avviso il presidente di Azione in Veneto Nicolò Rocco: «Nel rammarico per il risultato nazionale, quello di Carlo Pasqualetto è stato un exploit per Azione in Veneto. Va ringraziato per la generosità con cui si è speso da segretario. Il Veneto ha dato il 4% ad Azione e le preferenze a Pasqualetto per essere rappresentato da lui a Bruxelles, un segnale di fiducia che è un punto di partenza in vista delle sfide amministrative e delle regionali. Azione sarà baricentrica in un Veneto che sta cambiando. Lo farà con la concretezza delle proposte emerse durante questa campagna elettorale e con figure come Pasqualetto e gli altri candidati che hanno ben lavorato»