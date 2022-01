Il Pd dedica il circolo di Rubano a David Sassoli

Il Circolo del Pd di Rubano viene intitolato a David Sassoli. Il Circolo del Partito Democratico di Rubano ha assunto con la maggioranza degli iscritti la decisione di intitolare il proprio nome all’ex presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, scomparso lo scorso 11 gennaio. Un gesto simbolico per ricordare una figura politica molto apprezzata a livello nazionale ed europeo, che possa essere da guida e d’esempio per le scelte e le attività future del Circolo stesso. Il Circolo di Rubano ha voluto prendere esempio da quello Trionfale Mazzini di Roma in cui Sassoli era iscritto.

Gottardo

«La figura di David Maria Sassoli rappresenta i valori che noi come democratici cerchiamo di portare avanti tutti i giorni» spiega Ottorino Gottardo, segretario del Pd di Rubano. «Era stato in grado di fare politica lavorando in un contesto europeo fatto di tante sfaccettature, in un’ottica sempre di speranza e con un’attenzione riposta sempre ai più deboli. Lui e il suo nome possono essere d’esempio per i giovani a dimostrazione che è possibile fare una politica seria, mantenendo il dialogo con le varie componenti della società e con uno stile che si distingue da quello che purtroppo oggi troviamo troppo spesso di una politica urlata e inconcludente».

Doni

«La proposta del Circolo del Pd di Rubano dà la misura di quanto la figura di David Sassoli fosse sentita vicina da gran parte degli italiani» aggiunge Sabrina Doni, sindaco di Rubano e segretario provinciale Pd. «Con lui l’Italia intera perde sì un uomo delle istituzioni, un amante della Politica per il Bene comune, ma soprattutto uno spirito veramente democratico, con uno sguardo particolare per gli ultimi e i più fragili. Un uomo mite ma deciso, profondo sostenitore dell’Europa dei popoli e della solidarietà, un uomo la cui autorevolezza era data dalla concretezza di un agire politico basato sui principi di equità e di rispetto dell’uomo. Siamo in molti oggi a riconoscere che David Maria Sassoli avrebbe rappresentato in modo più che egregio il nostro Paese anche come Presidente della Repubblica. A lui va la riconoscenza del PD e del Circolo di Rubano, che ben fa a dimostrarla anche attraverso questo atto concreto di intitolazione».