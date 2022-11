Il Pd sul caso Euganeo: «Piena fiducia in Giordani e nella magistratura»

«A seguito della notizia appresa in questi giorni relativa all’indagine in corso riguardante il progetto della Curva Sud dello Stadio Euganeo, il Pd di Padova esprime la piena fiducia nell’operato del Sindaco Sergio Giordani e della sua Giunta e si augura che le indagini facciano chiarezza quanto prima su questa vicenda». Arriva la solidarietà dal partito che sostiene fin dal primo momento Sergio Giordani, dopo la questione giudiziaria legata allo stadio Euganeo.

La nota

«Siamo il partito della legalità e conosciamo il sindaco Sergio Giordani, persona onesta e impegnata a lavorare assiduamente per il bene della città, il nostro gruppo è al suo fianco e siamo assolutamente fiduciosi che verrà chiarito nelle sedi opportune ogni aspetto necessario - scrivono in una nota il capogruppo in consiglio, Gianni Berno e i due segretari Franco Corti e Sabrina Doni, rispettivamente, cittadino e provinciale - .Rigettiamo le strumentalizzazioni politiche che leggiamo in queste ore, pretestuose e fuori luogo, e rileviamo anche i tanti messaggi di fiducia e solidarietà espressi da molti cittadini padovani. Come sempre per il Pd, grande è da parte nostra la fiducia nella magistratura. Riteniamo che il ruolo di un sindaco come di qualsiasi responsabile di ogni organizzazione che debba rendere conto del lavoro svolto, necessariamente – nel pieno rispetto delle leggi – sia anche quello di sollecitare i propri collaboratori a finalizzare i progetti per farli bene e rispettando i tempi. Rileviamo anche l’immediata volontà espressa dal sindaco (prima di qualsiasi iniziativa attivata dai gruppi di minoranza) di informare – compatibilmente con le indagini in corso – il Consiglio Comunale, così come parimenti il fatto che apprezzabilmente il Sindaco abbia subito ribadito la sua fiducia nelle istituzioni e nella magistratura mettendosi a disposizione per fare rapida e piena chiarezza».