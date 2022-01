Pd, è Sabrina Doni la nuova segretaria provinciale

Si è svolto nella serata di venerdì l'assemblea provinciale congressuale del Pd che ha eletto come Segretaria Provinciale del Pd di Padova Sabrina Doni, sindaco di Rubano.

Congresso

I 100 membri dell'assembela provinciale si sono espressi unanimemente e ogni adempimento congressuale è stato votato in maniera unaiame. Vittorio Ivis, è stato eletto presidente dell'assemblea provinciale. «Assumo questo incarico - commenta la prima cittadina di Rubano - con grande impegno. Voglio bene al Partito Democratico per il suo essere partito plurale e accogliente e mi metto al servizio di una comunità capace di battaglie importanti, con un'idealità ferma e valori radicati in fondamenta solide».

Obiettivi

«Mi sono posta - dichiara dopo l'elezione - un duplice obiettivo: accompagnare i Circoli e gli iscritti nella crescita sia formativa sia operativa, e lavorare a fianco degli Amministratori locali, sia quelli che guidano i nostri Comuni, sia quelli che occupano i banchi della minoranza. Voglio creare una rete di figure credibili sui territori, esempi di impegno, di onestà ed equilibrio, figure preparate e concrete. C'è tanto da fare: per la città di Padova e per molti Comuni della provincia si avvicina la scadenza per il rinnovo amministrativo, il PD vuole essere protagonista».

Giordani

La neo segretaria provinciale ha confermato il sostegno del Pd al sindaco Giordani nella corsa per la riconferma: «Ora che Sergio Giordani ha confermato la sua candidatura a Sindaco di Padova, il Partito Democratico lavorerà da subito al suo fianco perché Padova continui ad essere amministrata da persone capaci e attente ai bisogni della gente. Sergio è l'uomo giusto per la nostra città, con lui Padova è ripartita e il futuro che intravvediamo è quello di una città che guarda all'Europa, all'innovazione, ai giovani e all'ambiente».