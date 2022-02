Il Pd incorona Giordani: «Ha portato pace e dialogo in città»

«In questi cinque anni i padovani hanno potuto toccare con mano che le due promesse principali sono state pienamente rispettate e direi incarnate dal Sindaco Giordani: meno litigi e più fatti, mettere la città prima di tutto». Qualora ce ne fosse stato bisogno, la direzione cittadina del Pd ha deciso all'unanimità di sostenere Giordani alle prossime elezioni. A confermarlo è il segretario cittadini, Franco Corti. «La pacificazione portata in città è stata evidente e grazie a questa tranquillità e dialogo costanti sono stati portati a casa risultati importanti» spiega Corti

I risultati

«Mi limito a citarne alcuni: il doppio polo della salute e la salvezza dell’ospedale del centro di Via Giustiniani, gli oltre 400 milioni per le linee di tram che erano stati rifiutati solo pochi anni fa dalla destra – elenca il segretario – e poi via Anelli rasa al suolo per la nuova questura, il parco Iris triplicato, la gestione responsabile della durissima fase pandemica con l’attenzione alla salute alla persona e all’economia, il supporto al commercio di vicinato, la caserma Prandina ai padovani e decine di milioni investiti in tutti i quartieri per progetti di riqualificazione e manutenzioni per rendere le nostre periferie più belle e vivibili. Sergio Giordani ha badato solo ai fatti e come Pd siamo orgogliosi di essere stati parte di questo gruppo insieme alle altre forze civiche».

Gli avversari del centrodestra

«Oggi è necessario continuare a migliorare, ma serve confermare alla guida chi ha saputo raggiungere questi risultati o saranno dolori per Padova – sostiene Forti - .Con tutto il rispetto possibile per il candidato della Lega e delle destre Peghin, non vogliamo affidare la città a chi inciampa su cose banali nella frenesia di trovare motivi per attaccare il Comune, come abbiamo visto in merito alle domeniche ecologiche imposte dalla Regione Veneto ai Comuni capoluogo. Serve l’esperienza di Giordani per guardare avanti e continuare a non perdere nessuna occasione».

Peghin

«Una cosa va detta chiara: le prime avvisaglie di un ritorno negativo ci sono tutte – insisite il neosegretario - .Con Peghin è evidente il rischio di tornare a quella conflittualità che ha segnato gli anni cattivi di Bitonci, mentre Padova ha bisogno di coesione. Un altro rischio concreto e assurdo è quello di perdere le centinaia di milioni di fondi del Pnrr già assicurati a Padova, ma che necessitano di grande rigore. Oggi sentiamo dal candidato di destra formule vaghe ad esempio sul tram, ma è evidente che con un vicesindaco imposto dalla Meloni, come si evince dai patti spartitori che emergono in queste ore, e l’azionista di maggioranza che sarà Bitonci, si ripeterà quello che è successo già nel 2014 e che Lega e Fratelli d’Italia hanno rivendicato per tutti questi 5 anni. Troveranno un modo per perdere e cestinare i soldi del tram, in particolare i 335 milioni appena arrivati e sarebbe una follia che non ci possiamo permettere, soprattutto in questo momento storico in cui la questione ambientale e la sfida per una mobilità più innovativa ed ecologica saranno fra le priorità dell'agenda politica. Alla lotta sui cambiamenti climatici, che sarà la sfida planetaria di questi decenni, ogni città deve dare un contributo per le future generazioni. Padova vuole altri cinque anni di fatti e noi per questo obiettivo ci siamo stati, ci siamo e ci saremo».

Le proposte

«Il Pd ha molte proposte che riguarderanno un ambiente sempre più sano, una sanità sempre più vicina al cittadino, una mobilità sempre più sostenibile, sostegni alle famiglie e politiche di uguaglianza concreta e piena cittadinanza per giovani e anziani, valorizzazione dell’eccellente patrimonio storico-culturale - chiude Franco Corti - . Di certo come partito chiediamo a Sergio e a tutti i gruppi che lo sosterranno di continuare anche nei modi di agire coesi e pragmatici per altri cinque anni; serve una forza unita ed efficiente che produca fatti senza urla e faide inutili e collabori coi cittadini per mettere al centro il benessere della comunità».