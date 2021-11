Segreteria Pd, lista Puppato non ammessa da 9 collegi. Via libera a Martella

Niente segreteria regionale per Laura Puppato. La Commissione Congresso del Pd del Veneto si e' riunita per verificare le firme delle liste a sostegno dei candidati segretari. Per essere ammessa, ogni lista deve avere il sostegno di almeno 60 iscritti in almeno la meta' dei collegi dell'intera regione. I collegi sono in tutto 17. La lista a sostegno della candidata Laura Puppato non e' stata supportata dal numero minimo di firme in almeno 9 collegi e non e' stata ammessa. La lista del candidato Andrea Martella risponde invece a tutti i requisiti previsti dal regolamento ed e' stata ammessa. Tutti i dati della verifica sono nella delibera 11 pubblicata sul sito Internet del Pd regionale.