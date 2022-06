Elezioni, il Pd diventa il primo partito a Padova. Delude la Lega

Sbanca il Pd a Padova, che diventa il primo partito in città con il 22,5%. In calo invece Coalizione Civica (ferma al 5%). Nel centrodestra Fratelli d'Italia è il primo partito, ma comunque basso rispetto alla media nazionale. Il partito di Giorgia Meloni è all'8% (a livello nazionale siamo al 20%), ma il dato più clamoroso è quella della Lega, che prende meno della lista civica di Peghin. Il Carroccio è il partito che avrebbe dovuto trainare Francesco Peghin, invece alle urne gli elettori hanno "tradito" la scelta di sostenerlo. Buona affermazione anche per la lista personale di Giordani con il 17,5%. Bene Coraggio Italia con il 4,3%.