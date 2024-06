A Padova più Schlein che Giorgia: nessun effetto Vannacci, il terzo partito è Alleanza Verdi e Sinistra

Padova spaccata a metà, ma in città vince nettamente il Pd. Guardando la mappa del voto (https://risultati-elettorali.comune.padova.it/index.html) si nota come, a spoglio concluso, su 206 sezioni non ce ne sia una non aggiudicata o da Fratelli d'Italia o dal Partito Democratico, con un caso anche di assoluta parità in una sezione all'Arcella. Più ci si avvicina al centro però è più la "macchia" diventa rossa, con i dem che vincono con il 30,1%, rispetto al 25,9% del partito di Giorgia Meloni. Malissimo la Lega (5,7%), quasi doppiata anche da Alleanza Verdi e Sinistra (9,51%), che a Padova diventa il terzo partito, superando anche Forza Italia (7,30%). Meglio della Lega fa anche Azione di Calenda (6,9%).

Non superano la soglia di sbarramento però né Renzi né Calenda: per entrambi è un durissimo colpo. Non c'è nessun effetto Vannacci (ma è il più votato nel Carroccio ed è stato eletto), la Lega è, come Forza Italia, ben al di sotto del 10 per cento. Notevole il balzo di Verdi-Sinistra anche a livello nazionale, quasi al 7 (Ilaria Salis eletta come Mimmo Lucano). Il padovano più votato è Alessandro Zan con oltre 8 mila preferenze. Male i Cinque Stelle. Vedi qui i risultati preferenza per preferenza https://risultati-elettorali.comune.padova.it/Preferenze/000045_001040.html