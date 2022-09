Peba, finanziati 100mila euro per togliere le barriere

Marciapiedi più sicuri grazie a un contributo statale: sono in fase di avvio i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi lungo le strade comunali di Vigodarzere. Un intervento che rientra nel Peba, Piano di abbattimento delle barriere architettoniche e che trova finanziamento all’interno della legge di bilancio 2020. Il Comune di Vigodarzere risulta infatti destinatario di un contributo di 90mila euro.

Sicurezza

«Abbiamo deliberato di utilizzare tale cifra – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Moreno Boschello – per la messa in sicurezza dei marciapiedi della palestra alla scuola primaria Don Bosco, nonché per la sistemazione di alcuni marciapiedi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche su varie vie del territorio, dando così attuazione al Peba, che il Comune ha adottato nel luglio del 2019». Alla primaria Don Bosco sarà sistemata la recinzione, che negli anni si è usurata a causa della vegetazione rampicante ed è stata danneggiata da veicoli in manovra di parcheggio. Sarà inoltre installato un cancello carraio.

Peba

Sarà poi rifatto il marciapiede che collega la scuola alla palestra: sarà ampliato dagli attuali 50 a 120 centimetri e sarà ripavimentato utilizzando un pigmento colorato in similitudine alle tinte vivaci che ricoprono le pareti della palestra. «Dai sopralluoghi eseguiti dal nostro ufficio tecnico e dalle segnalazioni pervenute in municipio da parte dei cittadini – aggiunge il sindaco Adolfo Zordan – abbiano predisposto alcuni interventi sui marciapiedi del capoluogo e delle frazioni, iniziando con quelli maggiormente ammalorati e disconnessi, dove camminare o passare con le carrozzine risulta poco agevole a causa della presenza di barriere architettoniche e del manto usurato. In questo modo ottemperiamo anche alle prescrizioni inserite nel Peba».

Vie

In tratti di via Vendramin, Battisti, Don Guzzo, Cavino, Mazzini, Da Vinci e in via Ca’ Pisani (angolo via Ca’ Zusto) sarà rifatto il manto del marciapiede, mentre saranno creati due abbassamenti e un attraversamento pedonale in via Roma davanti al monumento ai caduti.