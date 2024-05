Pedrocchi, da destra a sinistra coro unanime di condanna. Benciolini: «Si guarda al dito e non alla luna»

«Un totale ‘idiota’ avrebbe sfregiato il muro del Caffè Pedrocchi con la scritta ‘Stop genocide’, un monumento inestimabile e invidiato da tutto il mondo che non deve essere toccato. Per fortuna, grazie a una legge fortemente voluta dalla Lega, ora un vandalo che imbratta o deturpa beni culturali paga per l’atto commesso. Chi danneggia il patrimonio artistico italiano, danneggia tutti per cui è necessario rispondere con fermezza». L’eurodeputato Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega Verona e candidato alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna ci va giù durissimo sull'episodio delle scritte "stop genocide" apparse sui muri del caffé Pedrocchi. E che non sono le uniche in città, ce ne sono di uguali al Portello, in via Barbarigo e in altre zone della città.

Scritte sul Pedrocchi che, ben inteso, sono già in via di cancellazione, ma tant'è. Borchia poi cita la legge voluta dal ministro Sangiuliano per arginare i pericolosi e temutissimi ragazzi e ragazze di Ultima Generazione. «Il nostro ddl è un provvedimento di assoluto buonsenso che prevede la certezza della pena in casi come questo e l’introduzione di sanzioni più severe per chi rovina le strutture adibite all’esposizione, le protezioni di beni culturali esposti in musei, pinacoteche e gallerie pubbliche. Così, grazie alla Lega, finalmente contro la stupidità di certi personaggi ci sono misure concrete (reclusione e multe) per tutelare il nostro patrimonio culturale e artistico: chi vandalizza paga». Se l'assessore di centro sinistra, Andrea Colasio, auspica che sia presto individuato l'autore o gli autori delle scritte, dal centro destra non potevano essere da meno.

Elisabetta Gardini, vicecapogruppo FDI alla Camera si spinge ancora più in là: «Ancora non sono stati individuati gli autori dell' atto vandalico che questa notte ha sfregiato lo storico Caffe' Pedrocchi, ma di loro qualcosa sappiamo: sono vandali e imbecilli e hanno commesso un reato. E speriamo che le tante telecamere installate nella zona abbiano immortalato le loro 'gesta' cosicché le forze dell'ordine possano rapidamente individuarli e la giustizia fare il suo corso». Anche Gardini come Colasio parla di offesa alla città: «Questi vandali ignoranti, deturpando le mura appena ridipinte del 'caffè senza porte', il luogo d'incontro per eccellenza simbolo della città del Santo, hanno offeso tutti i padovani». Per l'onorevole Gardini non è lecito fare una scritta su un muro, ma arrampicarsi su di un monumento invece lo reputa un fatto assolutamente positivo: «Credo non ci sia un cittadino nato o cresciuto a Padova che, bambino, non sia montato almeno una volta a cavalcioni su uno dei due leoni che abbelliscono il Portale dello storico Caffè. Per noi è un luogo del cuore. E dell'anima». Una posizione leggermente contradditoria, perché se da una parte condanna senza se e senza ma l'azione che, piaccia o meno nella forma, ricorda a tutti quanto sta accadendo da più di 7 mesi, non solo nella Striscia, dall'altra invece elogia l'arrampicarsi sui momumenti per un mero piacere personale. «Non c'è spazio per chi deturpa, danneggia e imbratta e non c'è causa, giusta o sbagliata che sia, che possa giustificare questi atti che danneggiano il nostro patrimonio culturale e artistico e disgregano il senso di appartenenza a una stessa comunità», ha concluso Elisabetta Gardini ribadendo la sua posizione e allo stesso la contraddizione.

Voce fuori dal coro è invece quella di Francesca Benciolini. «Si guarda al dito e non alla Luna», ci dice usando una immagine che non poteva essere più chiara. Ci va con i piedi di piombo l'assessora, nel senso che sa bene che non si può elogiare chi scrive sui muri, soprattutto su palazzi antichi. Ma detto questo, visto che il gesto è riparabile tanto che domattina delle frasi sui muri non ci dovrebbe essere più traccia, l'assessora pone l'accento sul fatto che di davvero inaccettabile ci sia che ogni giorno continuano morire persone. Innocenti. La vendetta del governo di Netanyahu, perché di questo si tratta, che ha portato a più di 33mila morti di cui la stragrande maggioranza civili, è più accettabile che una o più scritte su dei muri. E di frasi di quel tenore, in città, ce ne sono tantissime, ma è solo quando sono spuntate sulle pareti esterne del Pedrocchi che si è creato il "caso politico" con posizioni praticamente identiche dal centrodestra al centrosinistra.

Chiediamo quindi all'assessora se a parte le reazioni, prevedibili, dei politici, tra le persone comuni, tra i cittadini, sono di più quelli che si sentono offesi dalle stragi di civili che nessuno sembra aver voglia di fermare, piuttosto che di scritte che durano un giorno: «Pochi giorni fa, ci siamo trovati in tantissimi amministratori pubblici del Veneto, a Verona, proprio per costruire un percorso comune sulla pace, tema che è sempre più centrale e sentito. Io credo che la stragrande maggioranza delle persone non reputi accettabile quanto sta accadendo in Ucraina, a Gaza e ovunque sono accesi focolai di guerra. La politica, a tutti i livelli, si deve impegnare per questo, a costruire la pace, a spegnere quei focolai. E farlo è di certo più impegnativo che dare giudizi o etichette». Già, perché così si rischia di guardare al dito e non alla Luna. Che poi sarebbero i morti civili.