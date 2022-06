Peghin: «Ancora una settimana, domenica prossima ci andiamo a riprendere la nostra libertà»

«Questa mattina ho pensato con un sorriso a domenica prossima. Una domenica che mi sento sarà un giorno bellissimo per tutta Padova, un giorno di partecipazione e libertà. E sono certo che in queste ore, in questi 7 giorni che ci accompagnano alla prossima domenica, nella quale avremo l'opportunità di scegliere il prossimo sindaco di Padova, tantissime padovani e tantissimi padovani ancora indecisi se votare o no, penseranno davvero che la massima prova di libertà sia partecipare e scegliere. Sono mesi che mi confronto con i cittadini in ogni quartiere e in questi ultimi giorni poi soprattutto le serate con tutta la nostra squadra di candidati delle liste civiche e dei partiti, parlando con centinaia di persone, mi danno sempre di più la sensazione che Padova sta scegliendo di dimostrare domenica prossima di essere di nuovo libera». Usa queste parole, Franscesco Peghin, per scandire il tempo che manca al momento del voto.

Centro destra

Riferendosi alla città di Padova, prosegue così: «Libera di essere di nuovo sicura, di ricominciare a crescere economicamente, di essere aiutata dalle difficoltà create dalla crisi che viviamo, libera di vedere aprirsi più negozi e meno supermercati. Ma sono solo alcune delle libertà che chiedono i padovani e che si decidono domenica prossima.

La libertà più forte che vogliono è quella di avere un sindaco sul quale contare davvero per 5 anni e di cui fidarsi, che si confronti con tutti e soprattutto con chi la pensa diversamente e che non imiti quello del PD e dei cinque stelle, che in questi 5 anni e anche in questi mesi prima del voto ha tirato dritto senza degnarsi di un confronto trasparente con chi voglia liberamente esprimere la propria opinione». Peghin ha messo insieme tutto il centro destra. Dal Popolo della Famiglia a Forza Italia passando per Fratelli d'Italia e Lega, naturalmente. «Ecco, sono sempre di più i padovani e le padovane che mi dicono che stavano pensando di non votare e che invece domenica andranno a farlo con libertà, coraggio, entusiasmo e fiducia proprio perché vogliono un sindaco che ispiri questi sentimenti. Saranno giorni intensi i prossimi e come negli ultimi mesi da quando mi sono messo a disposizione della città che amo per guidarla nella fase più delicata della sua storia sono certo, che guardando negli occhi tantissime donne e uomini di Padova, avrò tutta l'energia per arrivare ancora più determinato e positivo a domenica prossima, anche nonostante gli attacchi che il sindaco del Pd e dei cinque stelle ispirerà contro di me e contro la nostra squadra, come ha fatto finora».

Libertà

«Sono un padovano e noi padovani - sottolinea Peghin - siamo abituati alle sfide e alle difficoltà, soprattutto per le cose a cui teniamo. E la nostra città, il nostro quartiere, la nostra comunità sono la cosa alla quale teniamo di più. Non possiamo rinunciare a essere tutti noi i protagonisti delle scelte che bisognerà fare nei prossimi anni decisivi.

E allora andiamo tutte e tutti a prenderci il nostro piccolo pezzo di futuro domenica prossima perché è un nostro diritto e soprattutto perché è la nostra libertà».