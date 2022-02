Peghin apre la sua sede "green" in centro

Sostenibilità e accoglienza, innovazione e colore: ruotano intorno a queste parole chiave le scelte che caratterizzano il nuovo punto elettorale di Francesco Peghin Sindaco, che aprirà ufficialmente le porte ai padovani domani sabato 26 febbraio in Via Oberdan, 6 a partire dalle 11

Gli spazi

«Uno spazio al servizio dei padovani, dove i cittadini potranno incontrare Francesco Peghin e dialogare con lui sul futuro della città - fano sapere dal suo staff - sui problemi più urgenti per il rilancio della Padova di domani. Da sabato prende così avvio la fase di ascolto, fondamentale per lo sviluppo di progetti condivisi. Una modalità – quella di ascoltare, decidere e agire – che contraddistingue da sempre il modo di essere e di fare di Peghin, in famiglia e in azienda, nel mondo della rappresentanza e del sociale».

Magenta

Magenta il colore scelto per il logo della sua lista civica e per gran parte dell’allestimento della sede. Lo stesso magenta che Peghin aveva voluto nel 1995 per le divise dell’equipaggio di “Per Elisa”, la barca intitolata alla sorella mancata ad appena trent’anni, con la quale ha vinto due mondiali, portando per la prima volta il titolo a Padova.

Made in Italy

«Gli arredi all’interno del punto Peghin sono firmati Staygreen, azienda nata dall’esigenza di creare un design che rispetti l’ambiente. Tavoli, sedie, poltroncine e libreria sono prodotti made in Italy al 100% e frutto di una continua ricerca di materiali e tecnologie innovative che consentono di produrre mobili costituiti per l’80% da materiale riciclato. Ed è proprio dall’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente che nasce la collaborazione con Staygreen. In quest’ottica di sostenibilità ambientale si è deciso di adibire, all’interno del punto elettorale, un piccolo centro stampa per produrre materiale grafico in autonomia minimizzando i costi e gli sprechi».