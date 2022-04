Peghin candida un osteopata e una fumettista per bambini: «Con loro cambieremo la città»

Elisa Bozzato e Fabio Meneghetti si candidano con Francesco Peghin. Altri due professionisti hanno scelto di scendere in campo nele liste civice del candidato del centrodestra. «Serve un rilancio della nostra città che parta da un grande progetto civico e che coinvolga tanti protagonisti del mondo culturale, produttivo e sociale - sostiene Peghin - .Sono contento che Elisa Bozzato e Fabio Meneghetti abbiano deciso di mettersi in gioco con me e con molti altri padovani. È davvero tempo di ripartire per un nuovo domani: cambiamo Padova insieme».

Chi sono

Elisa Bozzato è grafic designer senior in una agenzia pubblicitaria e da vent' anni si occupa di strategie di comunicazione, branding e packahing. Appassionata di social media, scrive libri illustrati per bambini. «Mi candido con Peghin perchè è un uomo mite e molto determinato. Sa ascoltare le persone e sa trovare la soluzione giusta. Per lui non ci sono problemi, ma opportunità di cambiamento e di crescita dice Bozzato - .È un imprenditore capace e di grande esperienza che potrà dare nuova vita a una città triste, rassegnata, spenta». Per Elisa Bozzato serve un piano straordinario per il centro storico, dove risiede con la sua famiglia. «Mi impegno - sottolinea - quando Peghin sarà sindaco, a individuare nuovi spazi di aggregazione sicuri e comodi per le famiglie e i bambini in centro città, a supportare il commercio di vicinato promuovendo eventi tematici nei diversi periodi dell'anno, a ripensare la viabilità e la mobilità del centro storico». Fabio Meneghetti ha 60 anni, osteopata e osteopata pediatrico, ha collaborato per quattordici anni con il dipartimento di Pediatria dell'Azienda ospedaliera di Padova. Molto impegnato nel sociale, in particolare con chi si occupa di disabilità: «Quando dialoghi con Francesco capisci subito che conosce bene la nostra città e i suoi problemi più urgenti - racconta Meneghetti - ha una visione alta e saprà rendere Padova più bella, più moderna, più accogliente». Il progetto a cui Meneghetti intende lavorare qualora Peghin dovesse vincere le elezioni, è la nascita un centro multidisciplinare per i bambini con grave disabilità: un centro di eccellenza che possa aiutare tanti bambini ad avere una migliore qualità della vita.