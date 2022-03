Peghin: «Metterò una casetta dell'acqua in ogni quartiere»

Oggi è la giornata mondiale dell'acqua. Si celebra ogni anno per ricordare l'importanza della risorsa idrica, ma soprattutto per ripensare alle azioni concrete che si possono mettere in atto per un uso più razionale e consapevole dell'acqua. Anche il candidato sindaco del centrodestra Francesco Peghin ha la sua proposta: «Tra le iniziative che si possono realizzare per promuovere comportamenti ecologicamente sostenibili c’è di certo la diffusione delle casette dell’acqua - .Per questo da sindaco voglio che i cittadini padovani abbiano a disposizione una casetta dell’acqua in ogni quartiere, erogatori gratuiti nelle scuole, nelle biblioteche, negli impianti sportivi pubblici, nei parchi. Mi piacerebbe ci fossero erogatori dell'acqua anche nei condomini. A Padova ci sono attualmente solo due casette dell'acqua gestite da Hera. L’obiettivo è quello di averne invece almeno una in ogni quartiere e, nell’arco di 5 anni, un erogatore per ogni condominio e in tutte le scuole. Gli erogatori di acqua naturale e frizzante, microfiltrata e refrigerata, consentiranno a migliaia di cittadini di ridurre i costi della spesa e di inquinare meno. Impegniamoci tutti con piccoli gesti ogni giorno a salvare l'ambiente e a migliorare la qualità della nostra vita».

Gabelli

A Peghin risponde il consigliere comunale del Pd, Giovanni Gabelli: «Essendo nuovo del giro, forse non sa che questa proposta è già stata approvata dal consiglio comunale di Padova, purtroppo non dai consiglieri di minoranza delle liste che ora lo sostengono: lista Bitonci e Fratelli d'Italia allora liquidarono con disprezzo una mozione da me presentata con identico oggetto - spiega il consigliere - .Farà piacere al signor Peghin sapere che, anche senza l'aiuto della destra, il progetto sta andando avanti in sinergia con Aps, grazie ad un emendamento all'ultimo bilancio presentato dal Partito Democratico che stanzia i primi fondi per il progetto, mentre progettiamo già i prossimi interventi».