Tram, Peghin cerca la sfida e stavolta lancia sul ring Conte contro Ragona

«Vogliamo riprogettare il trasporto pubblico padovano come nelle grandi città europee e con un unico, fondamentale obiettivo: la mobilità veloce, integrata, sostenibile». Il candidato sindaco del centrodestra Francesco Peghin non molla il tema tram, nonostante ormai si sia arrivati alla firma del contratti. Dopo aver sfidato ad un confronto il sindaco Sergio Giordan, avendo ricevuto per ora "picche" prova a lanciare il suo alfiere Antonio Conte contro l'assessore alla mobilità Andrea Ragona, che in settimana aveva spiegato in consiglio comunale come cambiando progetto si perderebbero i fondi del Pnrr.

La sfida

«Per quanto riguarda il Sir2, sul tratto Vigonza-Rubano, lavoreremo per creare un sistema di trasporto a bus elettrici a corsia vincolata - sostiene Antonio Conte, che partecipò alla progettazione dell'attuale linea (nel 2017 era candidato con Giordani) - rinunciando così alle rotaie e a mezzi ormai superati tecnologicamente. Ci interessa, infatti, un sistema a minor impatto ambientale che non solo non ci faccia perdere i 335 milioni del Pnrr, ma anzi ce ne faccia spendere molti meno in realizzazione e poi manutenzione con risultati addirittura migliori». Chiarissima la posizione di Conte, oggi candidato con le liste civiche di Peghin. Quello che Conte chiede però è un confronto pubblico, già la settimana prossima, con l'assessore Andrea Ragona su mobilità, tram e bus elettrici. «Discutiamo con i padovani - spiega Conte - il futuro che vogliamo per la nostra città. Chi è chiamato a scegliere in che Padova vuole vivere ha diritto di sapere quali sono i progetti e quali sono i programmi per la mobilità. Sono sicuro che l'assessore Ragona non avrà alcun problema a dialogare con me: lascio a lui la scelta del luogo e del giorno. Io ci sarò senza dubbio e sarà l'occasione per parlare del progetto che non c'è della nuova stazione».