Peghin convoca il "Press Mob". Sabato il primo confronto ufficiale con i media

E' arrivato anche per Francesco Peghin il momento del confronto con la stampa. Tutti hanno scritto e parlato molto di lui, ma finora la sua voce non si è mai sentita. Il candidato del centrodestra ha organizzato per sabato prossimo um "Press Mob" durante il quale incontrerà i giornalisti e si presenterà alla città.

La nota

«Passo dopo passo, ci stiamo rapidamente avvicinando al primo appuntamento in presenza di questa lunga, e speriamo divertente, maratona elettorale di Francesco Peghin. Il Press Mob, l’evento dedicato appunto ai giornalisti, è fissato per sabato 5 febbraio nel corso della mattinata. Come ogni flash mob che si rispetti, luogo ed orario vi verranno comunicati in seguito» ha scritto il suo staff in un comunicato inviato a tutte le testate, dopo aver lanciato un video e scritto una lettera ai padovani nei giorni scorsi. Un modo per entrare piano nella vita dei padovani, che a qualcuno è sembrato comunicativamente inefficace, ma che in realtà potrebbe semplicemente essere l'anticamera della campagna elettorale.

Lo staff e la coalizione

Francesco Peghin finora si è mosso da solo, coadiuvato da uno staff di tutto rispetto (e vittorie) preso in prestito direttamente da Luigi Brugnaro. Marco Marturano e Mauro Ferrari sono volti già noti a Padova. Il primo ha curato la campagna di Giustina Destro quando sconfisse inaspettatamente Flavio Zanonato, per poi occuparsi di Zanonato 5 anni dopo. Ha vinto in entrambi i casi. Ferrari, invece, paradossalmente, nel 2017 si è occupato di quella di Sergio Giordani, che oggi si trova come avversario. I problemi di Peghin però sono altri. La scelta fatta direttamente dai leghisti Massimo Bitonci e Alberto Stefani non è stata condivisa da una buona fetta dello stesso partito e della coalizione di centrodestra. E senza mandarsele troppo a dire, hanno rotto anche pubblicamente e a suon di interviste. Ora starà a Peghin ricucire tutti attorno alla sua figura e convincerli. Basterà vedere chi arriverà al suo fianco sabato, quando per la prima volta si giocherà tutti a carte scoperte.