Elezioni 2022, l'unico confronto tra candidati ci sarà l'8 giugno in Rai

Il tanto atteso confronto tra candidati sindaco ci sarà e si svolgerà l'8 giugno nella sede della Rai. Sarà quello l'unico momento in cui ci sarà il faccia a faccia anche tra Sergio Giordani e Francesco Peghin. Ci saranno tutti a Venezia a Palazzo Labia, sede regionale della Rai. Infatti, oltre a Giordani e Peghin saranno presenti anche Francesca Gislon, Salim El Mauoed, Lorenzo Innocenti, Luca Lendaro, Domenico Minasola, Chiara Zoccarato e Paolo Girotto. Lo schema sarà quello classico ed istituzionale, con il giornalista a porre domande e i 9 candidati che avranno lo stesso tempo (cronometrato) per rispondere. Non ci sarò quindi occasione per discussioni e polemiche tra gli aspiranti sindaco. Lo stesso era accaduto due anni fa, quando in ballo c'era il posto da presidente della Regione tra Luca Zaia e Arturo Lorenzoni. In quel caso però saltò all'ultimo momento a causa del Covid, che colpì duramente l'ex vicesindaco di Padova. Alle ultime amministrative fu l'unico confronto sostenuto da Sergio Giordani, quando al ballottaggio si presentò in Rai per confrontarsi con Massimo Bitonci, nonostante un mese prima fosse uscito dall'ospedale dopo l'ictus. Ce ne furono altri precedenti al primo turno, a cui però parteciparono gli altri candidati e un suo delegato. Non ci saranno quindi altri confronti tra candidati, se non quello che andrà in onda mercoledì 8 giugno su Rai Tre. A ribadirlo è stato anche l'attuale sindaco Sergio Giordani, che ieri è stato avvicinato ancora una volta da Francesco Peghin a Voltabarozzo (dove entrambi incontravano la cittadinanza per la campagna elettorale) per chiedere un confronto e di partecipare ad uno che sarebbe stato organizzato dall'Ordine degli Ingegneri: «Se per confronto si intende litigare, io non ho voglia di stare al gioco. Se volete un incontro, come quello di adesso, volentieri - è stata la risposta di Giordani - .Alla fine siamo due padovani che amano la loro città e non c'è niente di male a scambiare due parole. Ma litigare, anche no». «Mi ha risposto con palese fastidio che non sa niente di questo evento, che quindi secondo lui sarebbe stato organizzato a sua insaputa e mettendo la sua foto per sbaglio, dicendo che non viene perché non ha tempo da perdere né voglia di litigare - la versione di Peghin - .Sono rimasto assai colpito da queste affermazioni. A questo, per chiudere, si è aggiunto un componente del suo staff che, a difesa del sindaco del Pd e dei cinque stelle, ha affermato con chiarezza che il rifiuto dei confronti è per lui una strategia. Quindi adesso lo sappiamo nero su bianco che il sindaco del partito democratico ha una strategia antidemocratica ufficiale. Grazie da parte di tutti i padovani democratici davvero». Sui social girano altri appuntamenti informali, a cui però i candidati non si presenteranno, avendo già declinato l'invito.