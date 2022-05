Peghin torna ad attaccare Giordani: «Falso buonista. In realtà è un monarca»

«Non è mai bello quando si cerca di nascondere la propria natura dietro una bontà costruita a tavolino da un portavoce: accade da cinque anni al sindaco uscente del Pd e del Movimento Cinque Stelle che si presenta ai padovani come un padre di famiglia, ma che in realtà si comporta come un monarca». Il candidato del centrodestra Francesco Peghin risponde così al sindaco Sergio Giordani, che durante la presentazione dell'accordo con il M5S, alla presenza del ministro Federico D'Incà, sul suo avversario aveva detto: «Non entro in polemica con lui, perché ci ho messo cinque anni a pacificare una città e non è nel mio stile. Mi spiace però che una persona normale poi diventi cattiva, lasciandosi strumentalizzare». Evidente il riferimento di Giordani alla Lega e soprattitto a Massmo Bitonci, ex sindaco e maggiore sponsor politico di Peghin. Come avevamo raccontato in più occasioni, Giordani e Peghin si conoscono da tempo e tra loro c'è sempre stato un rapporto di stima reciproca. Questo fino a quando Peghin non ha scelto di candidarsi per fare il sindaco di Padova con il sostegno del centrodestra. Da quel momento, la sua campagna elettorale è sempre stata molto aggressiva e puntualmente contro l'attuale sindaco Giordani, in parte anche contraddittoria rispetto al carattere mite che lo contraddistingue e per cui tutti lo conoscono dai tempi di Confindustria. Su di lui hanno sicuramente influito i consigli e le strategie degli spin doctor, ma soprattutto quelli della Lega, che al suo interno ha i cosiddetti "cavalli di razza" che hanno sostenuto diverse campagne elettorali in passato. Spesso puntando più sugli attacchi che sul racconto di una possibile città diversa. Non tutte però sono andate bene, specialmente quelle in cui i toni si sono alzati talmente tanto da essere più alti dei programmi. Non sempre la durezza ha pagato, per quanto possa fare parte del gioco. Anzi, ultimamente, non solo a Padova, non ha pagato affatto.

La reazione

Eppure, dopo le parole di Giordani, Peghin non fa nessun passo indietro. Anzi, rincara la dose e rispedisce al mittente il messaggio (i due si sono anche incrociati oggi 10 maggio al mercato dell'Arcella): «Purtroppo, la sua ostilità verso chiunque abbia un pensiero diverso o una differente idea di città, sta alimentando un brutto clima nelle nostre piazze e nelle nostre strade, al punto che nel weekend sia noi che i colleghi della Lega abbiamo subito aggressioni e intimidazioni. Io sono sempre favorevole al dialogo e al confronto. Credo nella dialettica costruttiva. L'ho detto in passato, lo ribadisco anche oggi: lavoro per unire quello che il sindaco del Pd e del Movimento Cinque Stelle ha separato in cinque anni di governo. La città non appartiene a nessuno - prosegue il candidato del centrodestra - è un bene comune e come tale va amministrata nel rispetto di ciascuno e con un unico fondamentale obiettivo: far vivere i padovani in un luogo dove convivano bellezza, sicurezza, prosperità, inclusione. Smettiamola poi di dire che il sindaco uscente rappresenta il vero civismo. È falso. Rappresenta una coalizione di partiti di sinistra che adesso ha cooptato anche il Movimento Cinque Stelle pur di vincere le elezioni. Ci hanno attaccato quanto abbiamo anticipato questo accordo, dicendo che raccontavamo bugie e che l'"alleanza assembramento" non ci sarebbe stata: ora i fatti ci danno ragione. Resto l'unico candidato, davvero, civico, sostenuto da una coalizione omogenea e compatta di centro destra unita nei programmi e nei progetti per il futuro di Padova. I cittadini l'hanno capito, ne sono certo, e il 12 giugno sceglieranno il cambiamento».