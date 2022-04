Peghin: «Giordani ha paura di perdere e si allea con i 5 Stelle. Beppe Sala non ne ha avuto bisogno»

«Adesso lo sappiamo per certo: il sindaco uscente ha ormai chiaro che questa volta il suo impero, guidato da Roma e Venezia, è vicino a crollare, perchè i padovani stanno scegliendo l'alternativa vera e affidabile per il rilancio di una città straordinaria come Padova. Lo dimostrano tante cose e non ultima la fuga dal confronto pubblico con me che equivale alla fuga per 5 anni dal vero dialogo nei quartieri con i cittadini. Dei padovani, però, si è ricordato per il giro di promozione del tram e per andare nei mercati e adesso nei quartieri. A conferma della sua paura di perdere, ecco arrivare il soccorso ai Cinque Stelle che viene presentato come figlio dell'accordo nazionale tra Enrico Letta e Giuseppe Conte». Parla un politichese che non gli appartiene Francesco Peghin, candidato civico del centrodestra, criticando l'alleanza (scontata) tra il sindaco Sergio Giordani e il Movimento Cinque Stelle. «L'accordo romano dimostra definitivamente come siano stati alquanto generosi i sondaggi fatti girare da associazioni amiche del sindaco uscente - prosegue Peghin, riferendosi però ad un sondaggio effettuato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, sondaggista di fiducia di Silvio Berlusconi - e se avesse avuto davvero tutto quel consenso non avrebbe avuto bisogno di questa nuova alleanza assembramento. A questo punto, i nuovi manifesti dovrebbero essere 'Insieme siamo Roma' e non 'Insieme siamo Padova’ perchè, come hanno detto gli esponenti del nuovo alleato del sindaco uscente, è una scelta nazionale e non padovana». Poi la pizzicata all'ex presidente del Padova Roberto Bonetto, tra i candidati della lista civica di Giordani: «Sarà divertente spiegare, per esempio, al capolista della lista civica del sindaco (in realtà Bonetto non sarà capolista, ndr) che si è presentato come uomo di centrodestra, che adesso i suoi compagni di strada sono Di Battista e un esperto di mobilità come l'ex ministro Toninelli. Altro che sindaco che unisce, un sindaco che si fa dettare le scelte dalle formule romane alla faccia dei moderati. La paura fa novanta si diceva una volta, e fa fare anche assembramenti elettorali. Un esempio che dice tutto - conclude Peghin - è Milano: il Sindaco Beppe Sala era così convinto della sua squadra e del suo apprezzamento tra i milanesi da non aver avuto bisogno di alleanze dettate da formule romane e tantomeno contraddittorie con il civismo».





