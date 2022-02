Ucraina, Peghin: «La guerra non è mai la soluzione, ma sempre il problema»

Anche il candidato sindaco del centrodestra ha detto la sua sulla guerra in Ucraina. «Centinaia di migliaia di civili in Ucraina, tra cui donne, anziani e bambini, in questo momento sono in pericolo di vita - dice Peghin - .Scene drammatiche e sconvolgenti alle quali speravamo di non dover più assistere. La comunità internazionale e l'Europa facciano il possibile per fermare questa guerra assurda, prima che sia troppo tardi. La guerra non è mai la soluzione ma sempre il problema».