Peghin e il confronto con i padovani: «Il sindaco del PD scappa, guarda i cittadini come sudditi»

Lunedì 25 aprile nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi Francesco Peghin incontrerà i cittadini per rispondere alle loro domande. Chi non trovasse posto in sala può guardare la diretta Facebook.

L'incontro

«Lunedì 25 aprile ci sarà un primo confronto con la città, invece che con il sindaco del PD che scappa - annuncia Peghin - Purtroppo non siamo in Francia, dove abbiamo potuto assistere a bellissimi dibattiti tra i candidati presidenti, ma per fortuna Padova il 12 giugno cambia davvero. È incredibile che ci tocchi guardare oltre confine per apprezzare una dialettica che spetterebbe di diritto anche ai padovani e che viene negata da un sindaco del PD che guarda i cittadini come sudditi. É evidente che al sindaco del PD, che per cinque anni non ha girato per i quartieri e non ha incontrato i cittadini, non interessa dialogare con un candidato che propone una chiara alternativa per Padova. Lui non ha tempo per la democrazia. L'ha ribadito tante volte. La sua è una fuga patologica dalla democrazia. Ne prendiamo atto e ce ne facciamo una ragione: moltissimi padovani ne sono consapevoli e per questo, oltre che per il malgoverno governo della città e l’assenza di partecipazione, sceglieranno di cambiare il 12 giugno per rilanciare la nostra bellissima città. Per dare voce ai tanti padovani che ho incontrato insieme alle forze civiche e politiche della mia squadra e che mi hanno chiesto un confronto sui problemi e le possibili soluzioni, ho deciso di organizzare un incontro il 25 aprile alle 16 in sala Rossini al Caffè Pedrocchi - continua - Sarà un confronto veloce e serrato con i cittadini sui temi della città, moderato da una giornalista padovana. Nel rispetto della prudenza per la pandemia non ancora finita, per tutti quelli che non potranno essere in sala, l’incontro sarà trasmesso anche in diretta social. Sarà un modo per restituire a Padova almeno una parte di quella democrazia che il Sindaco del PD ha tolto in cinque anni di governo e pure in questi ultimi mesi. Dopo l'appuntamento al Pedrocchi, ne faremo uno in ogni quartiere. Sarà bello confrontarsi con le persone che hanno voglia di rilanciare Padova».