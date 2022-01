Peghin lancia la sfida a Giordani a suon di affissioni e gigantografie in città

A mezzogiorno in punto di oggi 31 gennaio è stata issata su Torre Belvedere la maxi affissione che segna il terzo passo della maratona di Francesco Peghin per presentarsi direttamente alla sua città, dopo la lettera aperta e il video rivolti ai padovani. Il quarto, si spera, sia quello di rispondere alle domande dei giornalisti.

La scelta

«La scelta di questo claim è centrale per il suo significato poliedrico - spiegano i suoi spin doctor attraverso una nota - da un lato la città, alla quale serve una figura come la sua, dall’altro, rappresenta il candidato, che si mette al servizio della città stessa, non solo, è anche il preludio per indicare ciò che occorre alla città per ripartire davvero».

Civico

Peghin sembra quindi puntare molto sul suo profilo civico, come aveva fatto nel 2017 l'attuale sindaco Sergio Giordani. Una scelta che rischia di tenere fuori i partiti dal match e di "fotocopiare" il cammino di Giordani. Satremo a vedere. «In questo momento importante per la città di Padova che deve ripartire dopo la pandemia, serve un uomo che sia pronto a porre il suo senso civico - continua la nota - la sua esperienza e la sua competenza in campo economico, sociale e culturale al servizio della comunità. È un’immagine ben nota nei paesi anglosassoni, in cui prende il nome di civil servant. Attorno al concetto di civil servant, in misura più larga, c’è anche quello di “forza gentile” insito nella figura di Peghin, una persona mite e rassicurante che cela però uno straordinario assortimento di primati, nello sport, nell’impresa e nell’attenzione al sociale. La sua cifra più importante, maturata nei momenti difficili della sua vita, è sicuramente la sua capacità di vincere tutte le sfide che ha lanciato a se stesso.

Il fucsia

Anche il colore scelto per la grafica, il fucsia/magenta, ha un significato profondo e che parte da lontano: «E' il colore scelto da Peghin per la divisa dell’equipaggio con il quale ha vinto i mondiali di vela, sia nel ’95 che nel ’96. Mondiali, vinti con “per Elisa”, la barca che porta il nome della sorella che è venuta a mancare prematuramente all’età di 32 anni». «E’ il mio colore preferito, da sempre» dice Peghin.