Oggi si vota, il primo ad andare alle urne è stato Francesco Peghin

Peghin, classe 1964, è a capo dell'azienda di famiglia la Blowtherm, attiva nel mercato dei forni di verniciatura per autoveicoli. Nel 2007 è stato eletto presidente di Confindustria Padova, ruolo ricoperto per 4 anni. E' stato presidente del Parco Scientifico Tecnologico Galileo e della Fondazione Nord Est, centro studi economico-sociali. Ha un passato da sportivo e ha vinto il campionato del mondo di vela nel 1995. E' il nome scelto dal centrodestra. Insieme alla moglie Alessia, questa mattina attorno alle 9:30 è andato a votare alla scuola Pascoli di via Galilei. Alla stessa sede voteranno anche il sindaco in carica Sergio Giordani e la candidata Francesca Gislon.