Peghin sveglia i padovani con la sua lettera. E apre la sede elettorale sotto l'ufficio di Giordani

I padovani si sono risvegliati con la lettera di Francesco Peghin nella cassetta della posta. Di prima mattina i "postini" del candidato sindaco del centrodestra hanno consegnato in tutta l'Arcella e in molte altre zone della città la lettera che ha scritto a tutti i residenti (ed elettori) per farsi conoscere. Fa parte del lancio della sua campagna elettorale, orchestrata da Mauro Ferrari e Marco Marturana. Nella lettera Peghin svela anche quale sarà la sua sede elettorale attualmente in fase di allestimento (in foto in basso), ossia in via Oberdan 6, affianco a Palazzo Moroni e agli uffici di Sergio Giordani e di tutta la sua giunta e dove fino a poco tempo fa si vendevano panzerotti.