Peghin si presenta ai padovani con una lettera. E lascia un numero di telefono

Dopo la nota, la pagina pubblicitaria. Così Francesco Peghin si è presentato ai padovani per la corsa a Palazzo Moroni. Con annesso numero di telefono.

La candidatura

Niente conferenze stampa per il candidato del centrodestra alle prossime amministrative. Almeno non ancora. Francesco Peghin si è presentato ai padovani scrivendo una lettera e acquistando una pagina pubblicitaria sui quotidiani cartacei locali. Una lettera con annesso numero di telefono per contattarlo direttamente (più probabilmente lo seguirà il suo staff): 3349954495. Una lettera che inizia in un modo più caro alla sinistra che alla destra, «Care padovane, cari padovani». Peghin scrive «è tempo di ripartire per un nuovo domani. E proprio adesso serve che ciascuno dia il meglio di sé perché Padova torni a crescere». L’ex presidente di Confindustria si presenta e poi ecco lo slogan che caratterizzerà la sua campagna elettorale, «Perché Padova può». Che ricorda molto il «Yes, we can» dell’ex presidente statunitense Barack Obama, non proprio di destra. Si attende di capire quali saranno i temi del programma.