Peghin: «Al Portello movida del tutto fuori controllo. Giordani non sa gestire il problema»

Dopo la denuncia di una cinquantina di residenti, che sono ricorsi ai legali contro l'amministrazione, il candidato di centrodestra Francesco Peghin si schiera dalla loro parte e accusa il sindaco Sergio Giordani di non avere il controllo. Peghin è andato sul posto mercoledì sera per rendersi conto di persona della situazione.

Peghin

«La scorsa notte ho fatto un sopralluogo in zona Portello - racconta Peghin - .Non si può nemmeno più parlare di movida, ma di una situazione fuori controllo che lede i diritti al riposo dei residenti . E’ necessario dare ai ragazzi la possibilità di ricominciare a vivere e a divertirsi dopo la pandemia, ma in un contesto di regole precise che vengano fatte rispettare. Il Comune sta dimostrando la sua incapacità di gestire un problema che con l’avvicinarsi della bella stagione può anche diventare molto pericoloso. Non ci si può semplicemente girare dall’altra parte, senza dare risposte concrete ai ragazzi in una città universitaria. Urge da un lato ripensare gli spazi di aggregazione per giovani e studenti, dall’altro prendere in mano la situazione prima che questa degeneri ulteriormente, creando un gruppo di lavoro operativo che coinvolga esercenti, residenti, associazioni studentesche e polizia locale».