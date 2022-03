Peghin: «Farò diventare Padova capitale della cultura 2033»

«Il mio primo impegno per la cultura ed il turismo sarà far conquistare a Padova la corsa più importante: diventare Capitale Europea della Cultura nel 2033. Una scommessa che si può vincere con il contributo di tutti. Una sfida all’altezza delle ambizioni di Padova». E' la promessa del candidato di centrodestra Francesco Peghin, che spiega uno dei punti del suo programma elettorale nell’ambito della cultura e del turismo.? Dopo Matera nel 2019, sarà proprio il 2033 l'anno in cui una città italiana avrà la possibilità di conquistare il riconoscimento più ambito d'Europa: un titolo che esiste da cinquant’anni e che solo quattro comuni italiani hanno già ottenuto (Firenze, Bologna, Genova e Matera).

Marchio Padova

?«Vogliamo essere all'altezza dello straordinario patrimonio che abbiamo. - prosegue Peghin - Vogliamo ottenere risorse economiche e opportunità promozionali in grado di posizionare il nostro territorio ai vertici europei. Vogliamo soprattutto che il turismo porti lavoro e crescita economica. Dobbiamo fare di più. Mi chiedo per esempio: a cosa è servito tappezzare le nostre piazze e le nostre strade di manifesti che esprimono soddisfazione per il logo Unesco? Quei manifesti gli amministratori attuali avrebbero dovuto portarli in tutta Europa e in tutto il mondo. Così si promuove il marchio Padova - prosegue Peghin - .Purtroppo i numeri degli arrivi e dei pernottamenti sono impietosi. Padova non merita di essere al trentesimo posto tra le città italiane con la metà delle presenze turistiche di Bologna, il 40% in meno di Verona e persino dietro Ravenna e Pisa. Lo dicono i dati Istat del 2019: Bologna 3.188.000, Ravenna 2.719.000, Verona 2.743.000, Padova 1.657.000. Occorre uno sforzo maggiore nella promozione, nella digitalizzazione e nell’accoglienza».

Pianificazione

Nel 2027 l’Europa sceglierà la città che diventerà poi Capitale della Cultura nel 2033: c’è tanto lavoro da fare. Servono pianificazione e organizzazione. «Nei prossimi cinque anni - spiega ancora Peghin - daremo senza dubbio la giusta attenzione alla candidatura annunciata nei giorni scorsi, sempre in vista del vero obiettivo del 2027. Certo l’iniziativa dell’attuale amministrazione di candidare Padova a Capitale Italiana della Cultura, senza decidere fra il 2025 o il 2026, a tre mesi dalle elezioni comunali, suscita curiosità. Ma noi andiamo oltre le possibili letture elettorali e anche del tempo di consegna del primo dossier, che infatti avverrà proprio nel mese del voto, e ci preoccupiamo solo del bene della città. Dopo che ben due siti di Padova sono diventati Patrimonio dell’Unesco – conclude Peghin – la naturale continuazione di questo percorso sarà competere su un territorio più vasto, all’altezza delle città più attrattive d’Europa. Nel turismo e nella cultura dopo la crisi pandemica è il momento di avere coraggio nelle scelte e visione nella strategia. Dobbiamo impegnarci ad attrarre più turisti e a creare di conseguenza più opportunità di lavoro per i padovani».