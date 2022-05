Ecco tutti i candidati delle due liste civiche di Francesco Peghin

Oggi 7 maggio il candidato sindaco del centrodestra Francesco Peghin ha presentato nella Sala Carmeli i 64 candidati delle liste civiche che lo sosterranno alle elezioni del 12 giugno.

Peghin

«È un momento emozionante. È la giornata in cui presentiamo le persone che correranno al mio fianco in una sfida straordinaria per migliorare la nostra città. 64 uomini e donne che correranno in due liste civiche con il mio nome. Nessun professionista della politica: persone che come me toglieranno tempo alla famiglia e al lavoro e si metteranno a servizio di Padova e dei padovani. Rappresentano tutti i quartieri della città, tutte le professioni, molti sono già impegnati nel sociale. Sono orgoglioso di loro. Li ringrazio. Condividiamo la visione che la nostra città ha veramente bisogno di una spinta, di un risveglio perché negli ultimi vent'anni Padova ha perso terreno in tanti campi e ha urgenza di una ventata di aria nuova. Dobbiamo tornare ad essere la capitale del nordest, ad avere il ruolo internazionale che ci spetta. Il sindaco uscente con il suo portavoce burattinaio nei cinque anni passati ha vissuto asserragliato nel palazzo, uscendo solo per aprire supermercati o per favorire operazioni immobiliari. Aveva promesso una città che dialoga e una consultazione popolare all' anno: mai fatto, ora in campagna elettorale rifiuta persino il confronto. Aveva promesso una città più sicura, ma Padova è al primo posto per spaccio e all' 84esimo per la sicurezza. Aveva promesso di fare il sindaco cinque anni e non ripresentarsi più ed oggi eccolo ancora qui. Ma basta elencare le bugie del sindaco uscente. Oggi è il nostro giorno. Il vostro giorno. È il giorno della rinascita e della ripartenza. È arrivato il momento di cambiare davvero. Quando penso a Padova la immagino più dinamica, più sicura, più vicina ai cittadini. Serve coraggio per modificare le cose, serve determinazione per vincere. Questa è la squadra di civici che renderà la nostra città più moderna, più attrattiva, più inclusiva. In una parola più Padova. Riprendiamoci la nostra città. Evviva Padova. Evviva i padovani».

Gianni Potti, capolista "Francesco Peghin sindaco"

«Credo sia giusto per migliorare la politica che ogni cittadino offra un pezzo del proprio tempo ed impegno al servizio della città per dare un futuro migliore alla mia città, per creare posti di lavoro, una città intelligente, facile da usare e assolutamente inclusiva. Scendo in campo perché, oltre ai temi fondamentali come sicurezza, mobilità e sociale, dobbiamo costruire una città che sappia sognare, volare alto, guardare al domani con maggiore lungimiranza e visione. Serve una prospettiva più ampia, serve un programma condiviso, serve un progetto sinergico. Insomma, Padova deve diventare una smart city. Con Francesco Peghin la nostra città sarà aperta, orientata al dialogo e alla concertazione, positiva. Il digitale sarà il tramite per raggiungere i nostri obiettivi, ma il dialogo, il rispetto e i rapporti umani faranno la differenza. Costruiamo una città dove vivere bene, dove crescere bene, dove lavorare bene. Il 12 giugno la squadra dei civici che si è oggi riunita attorno a Francesco sarà protagonista di un meraviglioso cambiamento. Restituiamo ai padovani una Padova più bella, più innovativa, più produttiva. Possiamo vincere. Dobbiamo vincere. Crediamoci. Per noi e per tutti i giovani che saranno la Padova di domani».

Camilla Cassandro, capolista "Più Padova con Peghin sindaco"

«Sono Camilla Cassandro e l’ultima cosa che avrei pensato di fare nella mia vita è essere qua oggi a parlare con voi di elezioni, ma la vita è bella perché è imprevedibile e io amo le nuove avventure. Ma un motivo c’è perché ho deciso di essere qui come capolista della lista civica Più Padova, perché amo da morire come voi la mia città e perché solo Francesco Peghin da sindaco può portarci con la sua forza tranquilla, con la sua determinazione, nella Padova che vogliamo. Da sportiva mi intendo di gioco di squadra e sono tante le cose che ho imparato proprio da Francesco in questo campo e sono qui, oggi, ancora una volta a correre con lui e tutti voi. Abbiamo davanti un grande lavoro da fare, da domani corriamo insieme per il futuro di Padova».

Tutti i candidati

PIU' PADOVA CON PEGHIN SINDACO

Cassandro Camilla Alberta, Professionista Marketing e Comunicazione

Beltrame Giulia, Odontoiatra

Berto Enrico, Imprenditore

Bertin Roberto, Imprenditore

Bonino Elisa, Professionista Marketing e Comunicazione

Botner Picecco Cesare, Bank Manager

Briseghella Lucia, Architetto e volontariato sociale

Cadrobbi Paolo, Medico ex Primario Infettivi

Ceoldo Massimo, Resp. Vendite Impianti Industriali

Collesei Italo, Consulente Finanziario

Crepet Mario, Project Manager e Esperto politiche attive lavoro

Di Pietro Ilaria, Studentessa Matematica ed Insegnante

Fogarollo Edda, Docente di Storia già dipendente del Comune

Geretto Claudio, Consulente

La Rosa Matteo, Libero Professionista sett. Finanziario

Librici Antonino, Risk Manager

Magagnin Marzia, Avvocato e Insegnante

Martines Enrico, Consulente Legale

Matarazzo Raffaele, Dipendente Pubblico

Meneghetti Fabio, Osteopata

Molinari Andrea, Project Manager, Disability Manager

Moro Margherita, Medico Anatomopatologa

Pasotto Angelo, Consulente Ingegneria Ambientale

Sanelli Cristina, Export Manager, Sport Disability Manager

Schiavon Giulio, Imprenditore

Schievano Guido, Libero Professionista

Stradiotto Elisabetta, Consulente Legale Assistente Notarile

Taddeolini Giuliano, Imprenditore esercente bar

Targa Michele, Commercialista

Zanella Luigia, Psicoterapeuta

Zanta Ivan, Operatore Socio Sanitario OIC

Zerbetto Ombretta, Project Manager

PEGHIN SINDACO

Potti Gianni, Imprenditore Comunicazione e Digitale

Antezza Katia, Professoressa

Battei Stefano, Sales Account Manager

Bedeschi, Rino Imprenditore

Bozzato Elisa, Graphic Designer

Conte Mario Antonio, Consulente Trasporti

Corbo Antonio, RSU Cisl Azienda Ospedaliera

Cruciato Roberto, Ex Geometra Comune di Padova

Dario Manuel, Agrotecnico Imprenditore

De Marco Ambra, Manager della Comunicazione

De Mori Donatella, Educatrice - progettualità e coordinamento intergenerazionale

Decò Daniele, Odontoiatra

Fossari Alberto, Medico

Giacomin Elena, Libero Professionista

Guedj Alexander, Avvocato

lzzo Giovanni, Sottufficiale Aeronautica e Vicepresidente Comitato Paralimpico

Lanteri Vincenza, Magistrato con funzioni Direttive Superiori

Mazzarolli Ludovico, Professore universitario e Avvocato

Meneghini Davide, Direttore Commerciale

Merlin Veronica, Avvocato

Michelotto Matteo, Ottico Optometrista

Moschiano Salvatore, Commercialista

Nolli Maria Luisa, Medico Anestesista

Ometto Nicola, Imprenditore

Pasquale Giuseppe, Tecnico Radiologia

Pranovi Chiara Avvocato

Rossomando Pietro, Pensionato

Salvan Rossella, Libero Professionista

Silvestrini Angela, Avvocato

Sponsiello Nicola, Medico Specialista Scienze dell'Alimentazione

Viel Anna, Imprenditore

Zanetti Marco Alberto, Avvocato