Giordani: «Buona notizia per squadra e città, auguro a Francesco il meglio»

Il sindaco Sergio Giordani ha voluto dare il suo personale augurio al neo presidente del Calcio Padova, Francesco Peghin, che però dovrà aspettare fine giugno per coprire quella carica. L'ha saputo anche lui dai media, come tutta la città, di questa importante novità.

Calcio Padova

L'annuncio, dato proprio oggi, 24 maggio 2023, ha colto infatti tutti un po' di sorpresa. Erano anni che si aspettava che un imprenditore locale si impegnasse personalmente per aiutare il club. «Lo sport e Il calcio sono passioni che uniscono e questo vale ancora di più per l’amore che in tanti abbiamo verso il calcio Padova», ha esordito Giordani, che è stato anche l'ultimo presidente a portare i biancoscudati in serie A. «Quella di oggi è una buona notizia per la squadra e per la città, auguro a Francesco il meglio in questo nuovo incarico e credo che da uomo di sport lo saprà ricoprire bene», ha dichiarato Giordani.

I due, soprattutto durante la campagna elettorale che ha visto la rielezione di Giordani, non hanno un gran rapporto, questo lo si può dire senza paura di essere smentiti. Così Giordani sgombera il campo da ogni potenziale equivoco: «La politica è su un altro piano e non c’entra nulla, penso che ne io ne lui ci sogneremmo mai di mischiare tifo e politica, tutti dobbiamo lavorare per il bene della nostra squadra e da parte mia ci sarà la massima collaborazione con la società», ha detto il primo cittadino. Giordani non ha poi risparmiato elogi alla proprietà: «Un ringraziamento anche a Joseph Oughorlian, persona che stimo molto e che ha deciso di permanere con tenacia nel suo impegno in città». Durante la conferenza stampa in cui è stato dato l'annuncio Oughorlian ha salutato l'arrivo di Peghin in società con un video messaggio trasmesso in sala stampa di fronte a tutti i giornalisti. Che Giordani stimi il proprietario è cosa nota ma i rapporti tra amministrazione e società non sono sempre stati lineari e ci sono stati anzi dei momenti critici. Peghin, da padovano, dovrebbe essere il raccordo tra la città, l'imprenditoria locale e la società. Sarà interessante capire se, per il sindaco e l'ex candidatao ora presidente, le scorie della campagna elettorale sono state superate e si riuscirà quindi ad aiutare a riavvicinare la città alla squadra.