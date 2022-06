Peghin promette lo sportello per il risanamento del debito

«Dobbiamo occuparci degli invisibili: piccoli imprenditori, artigiani, pensionati che non riescono più a ripartire a causa dei loro debiti. Lo sportello che sarà istituito anche nel comune di Padova offrirà una rete di protezione per evitare che le difficoltà economiche si trasformino in dramma sociale. Offrire un percorso di ripresa con la consulenza gratuita di professionisti vuol dire nei fatti non lasciare indietro nessuno». Il candidato sindaco del centrodestra Francesco Peghin propone di istituire il cosiddetto "Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento" per aiutare i cittadini che, a causa dei debiti contratti non per colpa, ma per situazioni finanziarie precarie, rischiano di perdere la propria casa e di non avere più mezzi di sostentamento. Lo sportello offrirà un servizio gratuito di consulenza per la raccolta della documentazione necessaria all' avvio della pratica di risanamento del debito. Sarà, pertanto, consentito di 'ripartire da zero' con un accordo di ristrutturazione del debito che tenga conto della reale situazione finanziaria delle persone e che valuti un piano di rientro compatibile con la condizione economica dei singoli. Un modo per evitare conseguenze non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale e psicologico. Lo sportello, inoltre, vuole essere uno strumento di contrasto all’usura perché il debitore liberato può riacquistare un ruolo attivo nell’economia e contribuire all’espansione della domanda di beni e servizi. Elisabetta Gardini, Fdi: «Ringrazio Francesco Peghin per aver subito accolto la richiesta del nostro esperto Raniero Mazzucato di istituire presso il Comune questo Organismo che tutela chi senza colpa alcuna rischia di perdere casa e qualsiasi possibilità di sostentamento. Il sindaco uscente del Pd e dei 5Stelle che millanta tanta sensibilità per il sociale in cinque anni non ci ha mai neanche pensato. Si tratta, invece, di uno strumento importante che permetterà a molte persone di cominciare con serenità una nuova vita».