Peghin pubblica una foto con Zanardi nel volantino elettorale, Bano: «Che caduta di stile»

E' durato poco il sereno dentro il centrodestra e attorno alla figura del candidato sindaco, Francesco Peghin. Ad accendere i fuochi è stato ancora una volta Marcello Bano, il sindaco leghista di Noventa Padovana che non ha gradito la scelta di Peghin di inserire una foto con Alex Zanardi sul suo volantino elettorale. E in mezzo alla polemica ci è finito quindi anche il campione di handbike ed ex pilota di Formula Uno, oggi ancora in gravi condizioni di salute e tuttora impegnato in una lunga e complessa fase di riabilitazione nella sua casa di Noventa dopo il tragico incidente del giugno 2020.

I fatti

I padovani hanno ricevuto in questi giorni per posta un volantino del candidato sindaco del centrodestra Peghin, dove oltre ai suoi primi punti programmatici e una foto con il presidente della Regione Luca Zaia, ce ne sono delle altre che ricordani i suoi momenti di maggior successo sportivo e imprenditoriale. Tra queste, una foto con Alex Zanardi del 2017, scattata dentro la sede del Musme, di cui Peghin all'epoca era presidente. Una foto che ha fatto irritare qualcuno e che, stando a fonti vicine alla famiglia di Zanardi, non ha fatto piacere neanche a loro. Ma ad attaccare Peghin è stato il sindaco del comune in cui Zanardi vive, Marcello Bano: «Quando Zanardi è tornato a casa dopo l'incidente, noi abbiamo tutelato la famiglia e abbiamo rispettato tutte le loro volontà contribuendo a non diffondere la notizia - racconta Bano - .E lo abbiamo fatto perché riteniamo di doverli onorare, tant'è che anche io ho pieno il cassetto di foto con lui, ma non ho mai sognato di sfruttarle per un volantino elettorale. Ritengo che la scelta di Peghin invece sia stata di cattivo gusto ed una enorme caduta di stile. Alex Zanardi prima di essere un personaggio pubblico è una persona, ed utilizzarla a fini elettorali senza la sua approvazione è stato inopportuno, perché è chiaro che l'obiettivo fosse quello di lasciar credere che Zanardi sostenga Peghin alle elezioni. Per come lo conosco, tra l'altro, è da tutt'altra parte, ma Zanardi è di tutti».

Peghin

Bano si era già scontrato con Francesco Peghin e soprattutto con quella parte di Lega che lo ha scelto come candidato sindaco e legata a Massimo Bitonci ed Alberto Stefani. A gennaio lo aveva definito «la brutta copia di Giordani» e quindi inadeguato ad affrontarlo alle elezioni, scatenando due settimane di polemiche interne al Carroccio che però non hanno poi provocato le conseguenze chieste dai vertici regionali del partito. Nessuna espulsione. Anzi, un periodo di pace apparente. Francesco Peghin non ha voluto replicare a Bano, ma ha spiegato la scelta della foto: «Sono molto orgoglioso di quello che siano riusciti a fare al Musme in tema di disabilità ed inclusione anche grazie all' handbike che ci mise a disposizione l' amico Alex Zanardi. Un momento della mia vita che porto nel cuore. Nello stesso modo in cui vado fiero di quanto ho cercato di fare per la ricerca pediatrica con Run for children. Anche questo è raffigurato nelle immagini che raccontano il mio passato».

Il sostegno

A questo punto sembra chiaro che Bano e i suoi non sosterranno Francesco Peghin alle prossime elezioni: «Faccio amministrazione, non politica. Quella la faccio dentro le sedi del partito. Da questo punto di vista sono in ferie fino al 13 giugno e sicuramente non faccio la guerra a Giordani, che con il nostro comune collabora al 100 per cento». Più chiaro di così.