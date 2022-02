Peghin col Covid risponde via social a tutti i cittadini. Non a Fratelli d'Italia

Mentre nel centrodestra non si mettono ancora d'accordo sul nome di Francesco Peghin, il candidato sindaco continua la sua quarantena da positivo al Covid. E per ottimizzare i tempi, visto che attualmente non può girare per la città, i mercati e i luoghi dove ascoltare le esigenze della città, passa ore e ore online a rispondere ai messaggi che i padovani gli stanno mandando attraverso i social. «Sto impiegando questi giorni di isolamento, dopo che sabato scorso sono risultato anch’io positivo al Covid 19, per chiamare telefonicamente, ascoltare e rispondere ai numerosissimi messaggi che i padovani mi hanno inviato con idee, proposte e problematiche della città - racconta Peghin - .Il mio impegno per Padova prosegue con entusiasmo anche da casa».

Coalizione di centrodestra

Peghin però non vuole invece rispondere sulla questione Fratelli d'Italia, dopo che diversi esponenti del partito di Giorgia Meloni hanno pubblicamente detto di non averlo mai sentito e di essere disposti a correre da soli: «Di questo bisogna parlare con i coordinatori regionali dei partiti. Io sono un candidato sindaco civico e non commento le vicende interne ai partiti» dice a PadovaOggi. Peghin quindi ha scelto di spingere sul profilo civico, tant'è che durante la sua presentazione ufficiale ha confermato di voler correre anche senza l'appoggio della politica. Questo però rallenterebbe parecchio la corsa – anzi, la maratona – e rischierebbe di isolare Peghin. Non ci sono dubbi che insieme a lui corrano Lega e Forza Italia, almeno quelle legate all'area salviniana, mentre il resto del centrodestra va tutto conquistato. Per adesso Peghin va al contatto diretto con i cittadini, per capire l'aria che tira e quanto una figura come lui possa fare breccia in loro a prescindere dai partiti.