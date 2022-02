Peghin ringrazia Sergio Mattarella e Fratelli d'Italia si allontana

«Grazie al Presidente Sergio Mattarella, un grande servitore dello Stato». Subito dopo la fine del discorso d'insediamento, il candidato sindaco del centrodestra ha voluto ringraziare il Presidente della Repubblica attraverso un tweet. Nel farlo, ha citato quello che Mattarella invece aveva detto la sera della sua elezione («se serve, ci sono»), giocando sul fatto che lo slogan scelto per la sua campagna elettorale per Padova è "Serve adesso". Anche questo però è un indizio sulla coalizione che lo sosterrà. Fratelli d'Italia non ha gradito la rielezione di Mattarella al Quirinale e a Padova la capogruppo Elena Cappellini è stata tra le più critiche, usando parole poco gratificanti nei confronti del Presidente Mattarella. Questo potrebbe non giocare a favore di un sostegno a Peghin da parte del partito di Giorgia Meloni, che in panchina ha già mandato a scaldarsi Enoch Soranzo ed Elisabetta Gardini. Dentro Fratelli d'Italia non è particolarmente gradito neanche l'approccio con cui Peghin si è affacciato alle elezioni, scrivendo lettere e rivolgendosi ai lettori sia al maschile che al femminile («cari padovani e care padovane»), un tipico atteggiamento del centrosinistra malvisto a destra.