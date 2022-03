Il sondaggio di Peghin: testa a testa con Giordani per Palazzo Moroni

Un testa a testa tra Sergio Giordani e Francesco Peghin. Ad una settimana esatta dal sondaggio tirato fuori da AmoPadova (una delle liste di sostegno per il sindaco uscente) anche il team del candidato del centrodestra tira fuori il proprio. Un'indagine che vedrebbe Giordani in testa con il 49% ma soli di tre punti percentuali (46% Peghin), spiegato poi con il tasso di notorietà che per il primo è al 98% mentre per Peghin è al 39. In vantaggio la coalizione di centrodestra (48 a 43%). Solo il 5% il totale degli altri candidati messi assieme. Il sondaggio è stato realizzato da Intwig, società di data intelligence fondata da Aldo Cristadoro che ha lavorato in diversi contesti, come a Bergamo 2015 e 2019 e a Venezia nel 2015, quando altri sondaggi avevano sconsigliato all’imprenditore Luigi Brugnaro di candidarsi. Nel 2017 aveva pronosticato un testa a testa tra Giordani e Bitonci al primo turno, ma invece il leghistà sfondò il muro del 40% e Giordani di fermò al 29,5%. Svantaggio che poi recuperò al ballottaggio battendo l'ex sindaco per circa 3 mila voti. Il campione casuale di residenti a Padova dai 18 anni in su è rappresenta

Peghin

«Lo scenario politico a livello nazionale vede il centrodestra in vantaggio sul centro sinistra – si legge in una nota inviata dallo staff di Peghin - un dato confermato anche a Padova, dove le liste che supportano Francesco Peghin hanno 5 punti percentuali in più rispetto alla coalizione di centrosinistra. Alla domanda per quale partito o lista voterebbe alle prossime elezioni comunali, i padovani hanno risposto: 48 % centrodestra e 43 % centrosinistra. Il vantaggio si riduce se si guarda al voto ai candida- dove Giordani (49%) appare in vantaggio di 3 punti su Peghin (46%). Questo dato è però frutto di una differenza di notorietà tra i due candidati. Non stupisce che il candidato Sergio Giordani abbia un indice molto elevato dopo 5 anni di amministrazione (98%), mentre la notorietà di Peghin (al 39% a fine gennaio) non può che crescere esponenzialmente nei prossimi mesi. Il sondaggio - prosegue la nota - racconta una partita ampiamente aperta anche perché un padovano su 5 non ha ancora deciso per chi voterà e aspetta di capire la proposta politica in campo. Le analisi svolte raccontano una città spaccata in due, con un centro storico che sembra più orientato al centrosinistra e i quartieri che guardano al centrodestra».

Sicurezza e inquinamento

«È una città un po’ ferma che teme un peggioramento delle sue condizioni. Padova esce, infatti dalla pandemia con un tessuto economico fragile che chiede un rilancio anche da parte dell’amministrazione e manifesta una forte preoccupazione sulla sicurezza – si legge nella nota - .Un padovano su due (47%) è convinto che negli ultimi anni la vita in città sia peggiorata. Se a questo dato sommiamo il 17% dei cittadini che non percepiscono alcun tipo di miglioramento, si arriva a ben oltre la maggioranza (64%) di scontenti. L’insoddisfazione principale dei padovani riguarda il tema dell’inquinamento, strettamente collegato alla questione traffico e viabilità. Del resto, nel mese di marzo 2022 - come certificato da Legambiente - Padova ha già superato il limite di legge annuale del PM10 (con 35 gg oltre i 50 microgrammi per metro cubo d’aria). Pur essendoci giudizi positivi su alcuni temi, a preoccupare i padovani è la mancanza di sicurezza e la gestione inadeguata dell’immigrazione, nonché le condizioni economiche della città che deve trovare le forze per uscire dalle difficoltà imposte della crisi sanitaria e dalla guerra.