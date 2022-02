Francesco Peghin torna nelle piazze in attesa dell'incoronazione di tutto il centrodestra

Dopo l'isolamento per la positività al Covid durato 12 giorni, il candidato di centrodestra Francesco Peghin ha ripreso la campagna elettorale. Si è visto in centro, dove tra Pedrocchi, Liston e piazze, si è fatto vedere con la moglie Alessia Severin e parte del suo staff. Nonostante non abbia ancora raggiunto l'accordo con Fratelli d'Italia, ha anche partecipato ad una conferenza stampa del partito di Giorgia Meloni, convocata da Filippo Ascierto e dal consigliere comunale Enrico Turrin, convocata per denunciare (per l'ennesima volta) lo spaccio di droga. Peghin si è intrattenuto con alcuni conoscenti e con cittadini per presentarsi. La prossima settimana dovrebbe essere quella dell'incoronazione ufficiale da parte di tutto il centrodestra. Poi affianco al fucsia scelto come colore e brand della campagna, dovrà aggiungere il verde della Lega e il blu di Forza Italia e Fratelli d'Italia per provare a scalzare Sergio Giordani da Palazzo Moroni.