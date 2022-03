Peghin: «Utilizzerò il tesoretto Hera per sostenere le famiglie che non riescono a pagare le bollette»

Il candidato di centrodestra Francesco Peghin entra nel dibattito che riguarda le azioni Hera. In pratica l’azienda guidata dal presidente Tomaso Tommasi di Vignano e dall’amministratore delegato StefanoVenier fornirà al Comune un “tesoretto” di 5 milioni e 535 mila euro, frutto di un dividendo da 12 centesimi per ognuna delle 46.126.176

azioni di cui Palazzo Moroni è in possesso, che corrisponde a una quota del 3,097%.

Peghin

«Benissimo che ci sia questo tesoretto. Da sindaco, lo dico sin d'ora, utilizzerò queste risorse per tagliare le bollette ai padovani - promette Francesco Peghin - .Ai cittadini più in difficoltà serve un aiuto concreto, così da coprire le maggiori spese per le utenze dovute sia al caro energia sia all'aumento dei prezzi del carburante. Gli utili di una multiutility non possono che essere reinvestiti sul territorio che li ha generati. In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo il sostegno economico alle famiglie è indispensabile. Bisogna supportare le tante persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese anche per il rincaro dei generi alimentari, ma al tempo stesso è opportuno liberare risorse dai bilanci familiari per favorire la ripresa dei consumi e quindi dell'economia. Nessuno deve restare indietro: dobbiamo cominciare a costruire un futuro migliore che si lasci alle spalle gli effetti sociali drammatici della pandemia e speriamo presto pure della guerra».