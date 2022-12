Lega, Pellizzari contro i vertici: «Parlano di riunificazione, ma la frattura l'hanno voluta loro»

«È confortante sentir parlare ora di riunificazione, proprio da chi queste fratture le ha create e continua a crearle, ma la Lega è una sola e chi è leghista lo è con orgoglio». Duro sfogo della "pasionaria" Vanda Pellizzari dopo il congresso provinciale di domenica scorsa, che ha visto Nicola Pettenuzzo conquistare lo scettro da segretario. Era lui l'uomo di Massimo Bitonci, Andrea Ostellari e Alberto Stefani. Ed è proprio con loro che se la prende Pellizzari, con i quali ha rotto dopo non essere stata rieletta in consiglio comunale, scalzata da Eleonora Mosco e Ubaldo Lonardi.

La base

«Ci sono leghisti veri, che hanno fatto la gavetta, prima come sostenitori e poi, per merito, militanti che non hanno mai cambiato bandiera nè prima nè ora. Militanti veri che hanno sostenuto il partito con centinaia e centinaia di banchetti sempre, senza mai nessuna scusa che impedisse loro di farlo, raccolto migliaia di firme per tutte le iniziative e battaglie della Lega, presenti ad ogni campagna elettorale senza mai ambire ad avere ruoli importanti, ma solo spinti dall’entusiasmo di essere leghisti - chiude Pellizzari, facendo riferimento alla polemica sui tesserati dell'ultim'ora (secondo l'asse vicino all'altro candidato Michele Giraldo, i "bitonciani" avrebbero iscritto una cinquantina di nuovi persone, che avrebbero poi garantito la vittoria di Pettenuzzio, ndr) - .Ecco, di queste persone si è tenuto poco conto anzi, invece è questa la base di cui è assolutamente necessario ascoltare la voce, invece il dialogo ed il confronto più volte richiesto sono sempre stati negati. Ora si sa, è Natale, e potrebbe accadere il miracolo»