Defibrillatori non funzionanti, Pellizzari: «Dobbiamo denunciare la mancanza di manutenzione»

In diversi angoli della città sono posizionati delle apparecchiature elettroniche definiti defibrillatori, dispositivi salvavita che, collegate ad una persona durante un arresto cardiaco, riconoscono le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca ed erogano una scarica elettrica al cuore, azzerandone il battito e, successivamente, ristabilendone il ritmo. In questi giorni alcuni cittadini hanno segnalato l’inagibilità di uno di questi defibrillatori, posizionato in corso Milano, probabilmente vittima di atti vandalici.

Il commento

«Ecco la fine del defibrillatore, posizionato in corso Milano all’angolo con via Rolando da Piazzola – ha commentato la consigliera comunale a sostegno della Lega Padova per Peghin Sindaco Vanda Pellizzari – Ho voluto scattare una foto per dar testimonianza delle condizioni di inagibilità di questo strumento. Uno strumento elettronico di questo tipo, se utilizzato nella giusta maniera, può davvero fare la differenza, soprattutto per il fatto che l’apparecchio è semiautomatico e durante il suo utilizzo una voce registrata suggerisce all’utilizzatore tutti i passi da seguire. Peccato che uno strumento così importante che potrebbe salvare la vita ad una persona sia ridotto così – conclude Pellizzari – Ancora una volta dobbiamo denunciare la mancanza della dovuta manutenzione di attrezzature importanti e costose per la collettività che, lasciate in queste condizioni, sono inutili ed inutilizzabili».