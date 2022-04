«Riprendiamoci le nostre "scoasse"»: la petizione di Europa Verde contro AcegasApsAmga

Chiedono di "rimunicipalizzare la gestione rifiuti di Padova": questo l'argomento della petizione online lanciata da Europa Verde - Verdi Europei di Padova al grido di «Riprendiamoci le nostre "scoasse"».

Petizione

«Siamo di fronte ad uno strutturale conflitto d’interessi: il Comune di Padova, mantenendo il contratto di servizi con AcegasAmga, l’azienda privata che ha in appalto il servizio di gestione e raccolta rifiuti, sostiene indirettamente lo smaltimento dei rifiuti tramite l’inceneritore. Infatti il Comune di Padova, oltre ad avere una partecipazione in Hera del 3%, ha stipulato un contratto di servizi con AcegasAmga che appartiene al 100% alla stessa Hera. Quest’ultima conferisce i rifiuti di Padova a Hestambiente, società controllata sempre dal Gruppo Hera, che è anche quella che gestisce inceneritore di Padova. Per capire meglio questa ingarbugliata situazione, facciamo un esempio numerico: il Comune di Padova spende 50 milioni di euro per la raccolta differenziata con AcegasAmga S.p.A. (detenuta al 100% dal Gruppo Hera S.p.A.) con i soldi dei cittadini di Padova provenienti dalla tassa comunale Tari. Ipotizziamo che AcegasAmga gestisca i rifiuti smaltendoli in parte presso Inceneritore di Hestambiente, società di Herambiente S.p.A. (Gruppo Hera) e sempre AcegasAmga esternalizzando, anche solo in parte il servizio, e conferendo i rifiuti ad una società del Gruppo Hera - da questa gestione del servizio - abbia un utile del 40%, che potrebbe corrispondere a quasi 20 milioni di euro. Questi 20 milioni di euro provengono dalla Tari. Quindi ogni volta che paghiamo la Tari possiamo ipotizzare che il 40% vada nel margine di guadagno di un’azienda privata, quando potrebbe restare nelle casse del Comune. Considerando anche il problema che la raccolta differenziata operata da AcegasAmga in alcune zone di Padova è quantomeno scarsa e difficoltosa, relegando Padova al sesto posto tra le sette province venete con un 60% contro un 82% di Treviso, ci chiediamo se questo risultato non sia imputabile al sopracitato conflitto di interesse».

«Riprendiamoci le nostre "scoasse"»

«Come Europa Verde - Verdi Europei di Padova - proseguono i rappresentanti del movimento - al fine di raggiungere questo obbiettivo promuoviamo e sosteniamo la seguente petizione. Che cosa proponiamo? Vogliamo un'azienda speciale comunale che gestisca la raccolta dei rifiuti che svincoli un tassello strategico della transizione ecologica dalla logica delle aziende private che massimizzano i profitti a discapito dei servizi di interesse generale. Molti esempi di rimunicipalizzazione e di costituzione di nuove aziende pubbliche offrono l’opportunità di rilanciare un’etica dell’impegno e del bene pubblico, creando un contesto che consenta la co-gestione tra più soggetti dei servizi di base.In tutto il mondo, Comuni, associazioni e singoli cittadini si mobilitano per riconquistare il controllo dei servizi di base, chiedendo che siano tolti dalle mani delle società private e riaffidati al pubblico. Le ragioni per portare avanti queste iniziative di rimunicipalizzazione sono molteplici:

la volontà di porre fine - ad eventuali - violazioni dei diritti sindacali perpetrati nel settore privato, il desiderio di riprendere il controllo sull’economia e sulle risorse locali l’auspicio di offrire ai cittadini servizi a prezzi accessibili la volontà di varare strategie per la tutela dell’ambiente capaci di mettere in atto una vera transizione verso fonti rinnovabili.

Riteniamo che la gestione pubblica sia l’unica strada per avviare una autentica svolta ambientalista incentrata sulla partecipazione e sul controllo democratico». La petizione completa è disponibile a questo link.