Ok al Piano degli Interventi, Pd: «Nel solco di sostenibilità e rigenerazione»

Il Consiglio Comunale ha definitivamente approvato ieri il Piano degli interventi della Città di Padova. Lo strumento urbanistico - di fatto, il nuovo Piano Regolatore - ha visto la collaborazione in fase progettuale a fianco dei settori comunali di un gruppo di professionisti, tra cui lo studio Mate, lo studio dell'arch. Stefano Boeri, studio Stanghellini e TRT. «Giungiamo alla tappa finale di un lungo percorso che ha visto un grande lavoro di confronto e partecipazione - evidenziano in una nota gli esponenti del Pd - .E' iniziato con il “Forum sulla Città, Padova2030” di fine 2020, proseguito con gli incontri con tutte le Consulte di Quartiere, con le biciclettate in tutto il territorio, le passeggiate svolte dai progettisti e dagli uffici tecnici nei diversi rioni a contatto con cittadini e tutte le realtà sociali e culturali di quartiere, e infine le osservazioni pervenute dalla cittadinanza e dagli ordini professionali in questi ultimi mesi».

L'ambiente e consumo di suolo

«Gli assi portanti del nuovo strumento urbanistico sono stati l'attenzione all'ambiente e all’arresto del consumo di suolo, l’inclusione sociale, la riqualificazione degli spazi urbani, lo sviluppo economico e la partecipazione. Si vuole agire attraverso la rigenerazione urbana, ma dare anche risalto alla componente agricola del territorio comunale con la definizione di due sottozone: una a vocazione produttiva, l'altra a vocazione agro-paesaggistica. Inoltre, con l'introduzione dello strumento dei crediti edilizi, si vuole dare la possibilità di rigenerare oltre un centinaio di immobili vetusti, individuati dall'Amministrazione comunale attraverso la mappatura degli edifici considerati "incongrui"»

Sfida climatica

«Con l'approvazione del Piano raccogliamo la sfida climatica, sempre più urgente, e al contempo diamo strumenti operativi ai professionisti per favorire l'attività edilizia nell'ottica della sostenibilità e della rigenerazione dell'esistente. Tra gli emendamenti presentati dal centrodestra decine erano quelli che chiedevano di approvare centinaia di metri cubi di nuove edificazioni e cemento. Abbiano tenuto il punto nel segno della sostenibilità e dell’innovazione rispetto ad una visione della città distante dai bisogni e dagli interessi dei padovani».

La città dei 15 minuti

«Un Piano degli interventi che mira a costruire la “città dei 15 minuti”, ovvero una città dove i servizi indispensabili dovranno essere in un raggio di 15 minuti a piedi, accessibili a tutti i cittadini. Portare i servizi vicini ai cittadini significa soprattutto mettere al centro le persone più deboli, da chi ha difficoltà a camminare a chi ha problemi economici e non può avere un’automobile. La vera sfida del PI è che è stato costruito dal basso e parte dalle esigenze delle persone per poi essere definito su una mappa - prosegue la nota - .Una città come la nostra oggi non ha più bisogno di nuove volumetrie, di nuove costruzioni, ma piuttosto deve valorizzare e restituire ai cittadini quegli spazi “vuoti”, liberi dal cemento, per le attività ricreative e in generale per aumentare la qualità della vita, rendendo le città belle, interessanti, attrattive. Il nuovo Piano, pertanto, si basa su una nuova visione dello sviluppo urbanistico, che sappia diventare un punto di riferimento per l’evoluzione della città. Insomma, sostenibilità in senso ambientale, economico e sociale».